Rexel : Assemblée générale mixte du 22 avril 2021

Rexel informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) aura lieu le 22 avril 2021 à 10h30 au siège social de la Société, situé au 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris. Cette Assemblée se tiendra à huis clos, sans la présence physique des actionnaires, conformément aux conditions prévues par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, prorogeant la durée d'application de l'ordonnance du n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020, en raison de l'épidémie de COVID-19. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique à l'Assemblée Générale de ses membres.

Aucune carte d'admission ne sera délivrée. Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l'Assemblée.

Les actionnaires sont invités à privilégier le vote par Internet, via le site de vote électronique sécurisé VOTACCESS et ce jusqu'au mercredi 21 avril 2021 à 15h00. Les actionnaires au nominatif peuvent y accéder via le site www.sharinbox.societegenerale.com et les actionnaires au porteur peuvent y accéder via le portail Internet de leur établissement teneur de compte. Les actionnaires peuvent également participer en renvoyant le formulaire unique de vote par correspondance et par procuration, au plus tard le lundi 19 avril 2021.

Les actionnaires pourront suivre à distance le déroulé de l'Assemblée retransmis en direct via le webcast vidéo disponible sur le site Internet de Rexel (www.rexel.com). La rediffusion de cette Assemblée sera disponible sur le site internet de Rexel (www.rexel.com) dès que possible à l'issue de l'Assemblée et, au plus tard, avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de celle-ci.