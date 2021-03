Rexel : GUILLAUME TEXIER NOMME DIRECTEUR GENERAL POUR SUCCEDER A PATRICK BERARD A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2021

GUILLAUME TEXIER NOMME DIRECTEUR GENERAL

POUR SUCCEDER A PATRICK BERARD A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2021





Rexel annonce que Patrick Berard quittera ses fonctions de Directeur Général le 1er septembre 2021. Il sera remplacé, à partir de cette date, par Guillaume Texier, qui rejoindra le Groupe après avoir occupé plusieurs postes de direction chez Saint-Gobain.

Guillaume Texier a été sélectionné à l’issue d’un processus de recherche étendu conduit par le Comité des nominations du Conseil d’administration, avec l’assistance d’un cabinet de recrutement de premier plan, et a été unanimement considéré comme le meilleur candidat. Patrick Berard a accepté de rester jusqu'au 1er mars 2022 pour travailler aux côtés de Guillaume Texier et assurer une transition harmonieuse dans la mise en œuvre de la feuille de route stratégique de Rexel présentée en février 2021.

Guillaume Texier apportera à Rexel sa vaste expérience du management international et sa profonde compréhension de la distribution B-to-B acquise depuis plus de 15 ans à des postes de direction chez Saint- Gobain, notamment la direction de deux grandes activités nord-américaines. Dans sa dernière fonction, il était Directeur Général Adjoint, Directeur Général Région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Auparavant, il était Directeur Financier Groupe de 2016 à 2018.

Patrick Berard, qui a rejoint Rexel en 2003, est Directeur Général du Groupe depuis 2016. Sous sa direction, le Groupe a entrepris une profonde transformation, évoluant d'un distributeur de produits électriques à un acteur multicanal et axé sur la donnée, fournisseur de services personnalisés et de solutions pour les professionnels dans le monde de l'énergie en mutation rapide.

Patrick Berard a joué un rôle déterminant dans l’accélération de la digitalisation du Groupe, en le repositionnant pour tirer parti des tendances favorables en matière d’efficacité énergétique et en renforçant les relations avec les clients et les fournisseurs, permettant au Groupe de surperformer le marché en croissance structurelle de la distribution électrique.

Ian Meakins, Président du Conseil d'administration de Rexel, a déclaré : « Au nom du Conseil d'administration, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à Patrick Berard pour son énorme contribution à Rexel. Il a joué un rôle essentiel dans le redressement de Rexel et le retour à une croissance du chiffre d'affaires et du résultat. Il a laissé son empreinte sur l'entreprise et l'a mise sur la voie de la croissance rentable qui, j'en suis sûr, se poursuivra sous Guillaume Texier. Les succès obtenus par Guillaume dans les géographies essentielles de Rexel, sa capacité avérée à déployer des stratégies favorisant l’adoption de plateformes digitales ainsi que son leadership et ses valeurs en font un successeur naturel. Nous avons la chance que l'occasion de le recruter se soit présentée au moment même où Patrick approchait de l'âge de la retraite. Je suis ravi de l'accueillir chez Rexel et suis également très heureux que Patrick ait accepté d’accompagner Guillaume afin de partager sa connaissance approfondie de l'industrie et de l'entreprise. Cela permettra une transition en douceur et garantira que nous ne perdrons aucune impulsion dans la mise en œuvre des engagements présentés lors de la récente mise à jour stratégique. »

Patrick Berard, Directeur Général de Rexel a commenté : « J'ai eu le privilège d'être le Directeur Général de Rexel pendant cinq années très intenses et je partirai avec un sentiment du devoir accompli, une profonde gratitude envers les équipes et la fierté d'avoir mis l'entreprise sur une nouvelle trajectoire de croissance. Ensemble, nous avons redressé l'entreprise, l’avons désendettée, recentrée sur les clients, rendue plus agile et investi massivement dans sa transformation digitale. Rexel sort renforcé d'une année 2020 difficile avec une feuille de route stratégique claire et un début d’année 2021 solide. Je me réjouis d’accompagner Guillaume pour assurer une transition harmonieuse et la continuité dans notre stratégie. »

Guillaume Texier, futur Directeur Général de Rexel, a ajouté : « Je suis ravi de rejoindre Rexel. La société est un leader respecté dans son domaine et j'ai l'intention de mettre à profit mon expérience pour poursuivre et, si possible, accélérer l'exécution de la stratégie du Groupe, capitalisant sur les positions de leader de Rexel sur son marché, ses relations de qualité avec les clients et fournisseurs ainsi que sur ses équipes d’une grande compétence. J'adhère pleinement à la feuille de route stratégique et aux ambitions de l'entreprise récemment présentées et j'ai hâte de travailler avec les équipes et le Conseil d'administration de Rexel pour faire franchir une nouvelle étape à l’entreprise. »

Eléments biographiques de Guillaume Texier :

Guillaume Texier, 47 ans, est Directeur Général Adjoint, Directeur Général Région Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique de Saint-Gobain depuis le 1er janvier 2019. Il a rejoint Saint-Gobain en 2005 où il a notamment été Directeur des matériaux de toiture (basé aux Etats-Unis) et Directeur de l’activité matériaux céramiques au plan mondial, ainsi que Directeur Financier du groupe entre 2016 et 2018. Avant de rejoindre Saint-Gobain, Guillaume Texier a assuré plusieurs responsabilités au sein du gouvernement français, incluant notamment conseiller technique aux cabinets des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie.

Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique et du Corps des mines. Il est également administrateur de Veolia.

Une conférence téléphonique sera organisée ce jour à 14h CET, par Ian Meakins, Président du Conseil d’administration, et Patrick Berard, Directeur Général.





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 25 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 24 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 12,6 milliards d’euros en 2020.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders, 2021 Global 100 Index, S&P Global Sustainability Yearbook 2021, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est noté A- dans l’évaluation 2020 CDP Climate Change et classé dans le 2020 CDP Supplier Engagement Leaderboard.

Pour plus d'information : www.rexel.com .





