Rexel : Patrick Berard laissera son poste de DG à Guillaume Texier en septembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de matériel électrique Rexel a annoncé vendredi que Patrick Berard quitterait ses fonctions de directeur général le 1er septembre prochain, date à laquelle il sera remplacé par Guillaume Texier, qui a passé les quinze dernières années au sein du producteur de matériaux de construction Saint-Gobain.

"Guillaume Texier a été sélectionné à l'issue d'un processus de recherche étendu conduit par le comité des nominations du conseil d'administration, avec l'assistance d'un cabinet de recrutement de premier plan, et a été unanimement considéré comme le meilleur candidat", a expliqué Rexel dans un communiqué. "Patrick Berard a accepté de rester jusqu'au 1er mars 2022 pour travailler aux côtés de Guillaume Texier et assurer une transition harmonieuse dans la mise en oeuvre de la feuille de route stratégique de Rexel présentée en février 2021", a ajouté le groupe.

Patrick Berard avait rejoint Rexel en 2003, avant d'en prendre la direction générale en 2016. "Il a joué un rôle essentiel dans le redressement de Rexel et le retour à une croissance du chiffre d'affaires et du résultat", a commenté Ian Meakins, le président du conseil d'administration du distributeur spécialisé. "Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à Patrick Berard pour son énorme contribution à Rexel", a-t-il complété.

Agé de 47 ans, Guillaume Texier était, depuis le mois de janvier 2019, directeur général adjoint et directeur général de la région Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique de Saint-Gobain, groupe qu'il avait intégré en 2005. Diplômé de l'Ecole Polytechnique et du Corps des mines, Guillaume Texier est également administrateur de Veolia.

"Ravi de rejoindre Rexel", Guillaume Texier a fait part de son intention de mettre à profit son expérience pour "poursuivre et, si possible, accélérer l'exécution de la stratégie du groupe", "en capitalisant sur les positions de leader de Rexel sur son marché, ses relations de qualité avec les clients et fournisseurs ainsi que sur ses équipes d'une grande compétence".

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2021 03:29 ET (07:29 GMT)