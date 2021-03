Rexel : deux opérations 'stratégiques' dans l'énergie verte

Le distributeur français de matériel électrique Rexel a annoncé mercredi avoir conclu deux opérations 'stratégiques' en vue de renforcer ses capacités sur le marché de l'énergie verte.



Le groupe dit avoir pris une participation de 25% dans Trace Software International, une société spécialisée dans les logiciels de conception pour la construction tertiaire et les industries de l'énergie.



L'entreprise commercialise deux suites de logiciels pour la conception et le calcul des installations électriques et photovoltaïques, indique-t-il dans un communiqué.



Rexel annonce avoir également fait l'acquisition de 100% de Freshmile Services, un opérateur indépendant de bornes de recharge pour véhicules électriques.



Cette entreprise de 25 salariés gère plus de 8000 points de charge et fournit des services à plus de 50.000 conducteurs de véhicules électriques.



Pour Patrick Berard, le directeur général de Rexel, ces deux opérations constituent les 'premières briques' de la feuille de route stratégique présentée le mois dernier visant à positionner le groupe sur des activités adjacentes innovantes.



