Rexel – Hi! Paris : l'IA comme levier pour promouvoir la mixité dans les sciences ?

Pour garantir une participation et un accès égaux à la science et parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des filles, les Nations Unies ont créé en 2015 la Journée internationale des femmes et des filles de science, qui place désormais chaque 11 février sous le signe de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Rexel y a récemment pris part pour continuer à inspirer et impliquer davantage de femmes et de filles dans les domaines scientifiques.

A l'occasion de la 7ème Journée internationale des femmes et des filles de science, Hi! Paris, centre interdisciplinaire de recherche réunissant l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris, et dont Rexel est un des cinq membres fondateurs, a organisé une table ronde sur le sujet « L'IA, un levier pour promouvoir la mixité dans les sciences ? ». Dans le cadre de cet échange, Constance Grisoni, Directrice de la Stratégie de Rexel a partagé son point de vue et son expérience sur la question aux côtés du physicien et philosophe des sciences Etienne Klein, de Nathalie Brunelle, Directrice de Projet & Présidente TWICE chez TotalEnergies et de Laure Prétet, Docteure de l'Institut Polytechnique de Paris (Télécom Paris). La table ronde a été animée par Anne Laure Sellier, Professeure à HEC Paris, et Sylvain Le Corff, Professeur à l'Institut Polytechnique de Paris (Télécom SudParis). Retour sur ces échanges autour de la représentation des femmes dans les métiers scientifiques et des dispositifs mis en place dans les entreprises et dans le monde académique pour changer la donne.

Cette rencontre a marqué une étape supplémentaire dans la réflexion commune sur l'intelligence artificielle (IA) et son rapport avec la place des femmes, aussi bien dans le milieu académique qu'en entreprise. Les premiers échanges ont permis de dresser un constat sans appel : les femmes sont sous-représentées dans les sciences et de manière encore plus notable dans les fonctions de direction les plus élevées. Une conclusion qui, si elle ne date pas d'hier, semble avoir laissé quelques stigmates, souligne Anne Laure Sellier, Professeure à HEC Paris, rappelant qu'il y a aujourd'hui moins de femmes dans le secteur informatique que dans les années 80. En effet, moins d'un quart des ingénieurs en France sont des femmes. Si elles représentent 57 % des diplômés de l'enseignement supérieur, elles ne réunissent que 25 % de diplômés dans les filières numériques, et seules 13 % d'entre elles travaillent dans la filière numérique.

C'est pourquoi les écoles qui font partie du centre Hi! Paris se mobilisent, en formant femmes et hommes au potentiel immense de l'IA, et en les sensibilisant notamment aux problématiques sociales qui épaississent encore le « plafond de verre ». L'émergence d'équipes mixtes est un axe de développement majeur pour favoriser l'égalité femme / homme. A titre d'exemple, chez Rexel, « nous n'avons pas d'approche uniforme », partage Constance Grisoni, qui contribue à la mixité du Groupe dans le cadre du programme Wire (Women in Rexel), visant à bâtir des réseaux à travers les pays du Groupe pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion. « On a des réseaux qui prennent des formes différentes suivant les pays ou les départements fonctionnels », permettant le développement d'initiatives locales, encouragées par le Groupe.

Même si l'IA est considérée de prime abord comme une discipline scientifique, force est de constater qu'elle s'étend à tous les secteurs (ou presque) de la vie professionnelle. Une occasion supplémentaire donc, d'engager des personnes aux parcours et compétences divers sur différents projets. « Chez Rexel, c'est ce qu'on a essayé de faire et cela fonctionne assez bien parce que les gens ont envie de travailler avec l'intelligence artificielle. Ils ont envie d'apprendre même s'ils n'ont pas le parcours académique dit classique », soulève Constance Grisoni, qui ajoute que « c'est aussi une chance, car pour avoir un esprit critique, il faut en général avoir plusieurs points de vue, se challenger, et débattre ». En somme, la diversité des profils et des compétences, en particulier dans le domaine de l'IA, constitue un catalyseur de créativité. Une réflexion transposable au monde académique, qui doit encore progresser pour inspirer et encourager les vocations féminines dans les sciences.

La discussion n'a pas manqué de rappeler le rôle prépondérant des figures inspirantes des disciplines scientifiques. Leviers d'identification et d'ascension majeur, les exemples féminins dans le parcours académique ou professionnel ont encore, des années après, un impact déterminant sur la représentation de la place et de la légitimité des femmes dans les sciences. Pour Constance Grisoni, le fait d'être une femme dans un environnement très masculin est un véritable moteur : apporter une réflexion différente de celle des hommes fait naître de nouveaux challenges et enrichit la conversation.

En lançant le réseau Wire dans les différents départements et pays, Rexel mise aussi sur la force du réseau pour renforcer l'inclusion. Concrètement, les femmes et les hommes qui souhaitent s'engager et promouvoir la diversité sont accueillis pour favoriser les échanges sur des sujets de mixité, avec des invités inspirants. C'est aussi l'occasion de recevoir et de mettre en lumière de bonnes pratiques et d'encourager collectivement les femmes à prendre des responsabilités pour devenir les leaders de demain.

Quoi qu'il en soit, l'IA peut constituer un véritable tremplin pour la mixité dans les sciences, et semble en mesure de déclencher des vocations à même de rééquilibrer un monde des sciences et de la technologie encore largement perçu comme masculin. Dès la formation, il n'est pas inutile de rappeler les opportunités florissantes dans les domaines scientifiques, et tout particulièrement dans celui de l'IA, à l'heure de la transformation digitale. Un rôle de sensibilisateur et d'accompagnateur central que doivent jouer plus que jamais les écoles et les entreprises, soucieuses de cultiver la diversité et l'égalité des chances.

Pour accéder au replay de la table ronde