Rexel : notification de griefs par l'AC

Rexel indique avoir reçu lundi une notification de griefs de l'Autorité de la concurrence (AC) selon lesquels il aurait mis en oeuvre, avec certains de ses fournisseurs, des pratiques ayant prétendument pour objet de restreindre sa liberté de déterminer ses prix de revente.



Il souligne que cette notification vise spécifiquement le mécanisme des dérogations, réduction de prix visant à offrir aux clients l'offre la plus compétitive et selon lui 'pratique habituelle dans le monde de la distribution professionnelle de matériel électrique'.



Rexel étudie actuellement la notification de griefs, qui 'ne préjuge en rien de la culpabilité des entreprises mises en cause et constitue la première étape habituelle d'une procédure contradictoire devant l'Autorité de la concurrence'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.