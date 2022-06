Rexel : relève ses objectifs 2022 et met le cap sur 2025

Rexel organise aujourd’hui un Capital Markets Day depuis Zürich, siège de ses activités en Suisse. En amont, le distributeur de matériel électrique a révisé à la hausse ses objectifs financiers 2022 et présenté ses ambitions pour la période 2022-2025. Après un début d'année meilleur qu'attendu dans toutes les géographies et une inflation plus forte, dans un environnement qui reste incertain, Rexel table sur une croissance des ventes à jours constants entre 7% et 9% (contre 4% à 6% précédemment).



Il attend une marge d'Ebita ajusté d'environ 6,7% dont 50 points de base d'impacts positifs non-récurrents liés à l'inflation (contre supérieure à 6% précédemment) et une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.





Pour ses objectifs à moyen terme, c'est-à-dire pour la période 2022-2025, la société escompte une croissance des ventes à jours constants entre 4% et 7% (Taux de Croissance Annuel Composé).



Elle vise également une marge d'Ebita ajusté comprise entre 6,5% et 7% en 2025.



Rexel prévoit de plus une allocation de capital équilibrée entre quatre points : une part un ratio d'investissement / chiffre d'affaires d'environ 0,9% sur la période; une distribution annuelle aux actionnaires d'au moins 40% du Résultat Net Récurrent; des acquisitions ciblées pouvant apporter un chiffre d'affaires additionnel jusqu'à 2 milliards d'euros sur la période et enfin : un programme de rachat d'actions d'environ 400 millions d'euros sur la période.



Lle groupe anticipe un ratio d'endettement d'environ 2 fois.