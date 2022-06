Rexel relève ses objectifs 2022, vise une croissance de 4% à 7% par an entre 2022 et 2025

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution de matériel électrique Rexel a relevé jeudi ses objectifs pour 2022 et présenté ses prévisions pour la période 2022-2025 avant la tenue à partir de 13h00 d'une journée dédiée aux investisseurs.

"Rexel réhausse ses objectifs pour l'année, après un début d'année meilleur qu'attendu dans toutes les géographies et une inflation plus forte, dans un environnement qui reste incertain", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Pour 2022, Rexel s'attend ainsi à une croissance de ses ventes à jours constants comprise entre 7% et 9%, contre une précédente fourchette allant de 4% à 6%.

Rexel vise désormais une marge d'Ebita ajusté - une mesure de résultat opérationnel avant amortissements d'environ 6,7% "dont 50 points de base d'impacts positifs non-récurrents liés à l'inflation". Le groupe s'attendait précédemment à une marge d'Ebitda supérieure à 6%.

Pour la période 2022-2025, Rexel table sur une croissance annuelle des ventes à jours constants entre environ 4% et 7%, et sur une marge d'Ebita ajusté comprise entre 6,5% et 7% en 2025.

Rexel prévoit en outre de distribuer aux actionnaires au moins 40% du résultat net récurrent chaque année et va racheter pour environ 400 milions d'euros de ses actions d'ici 2025.

Le groupe entend de plus procéder à des "acquisitions ciblées pouvant apporter un chiffre d'affaires additionnel [allant] jusqu'à 2 milliards d'euros sur la période".

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: JXM

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2022 01:43 ET (05:43 GMT)