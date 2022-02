Rexel : résultat net récurrent plus que doublé en 2021

Le distributeur de matériel électrique Rexel dévoile un résultat net récurrent en hausse de 107% à 575 millions d'euros pour 2021, avec une marge d'EBITA ajusté en hausse de 196 points de base à 6,2% et un taux de conversion du FCF de 65,7%.



Il explique ces performances par des ventes records de 14,7 milliards d'euros (+15,6% en données comparables et à jours constants), la poursuite du déploiement des initiatives digitales, la focalisation sur l'augmentation des prix et l'excellence opérationnelle.



Rexel propose de distribuer un dividende de 0,75 euro en numéraire par action au titre de 2021. Pour 2022, il table sur une croissance des ventes à jours constants entre 4 et 6%, une marge d'EBITA ajusté supérieure à 6% et une conversion du FCF supérieure à 60%.



