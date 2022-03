Rexel : va rejoindre le CAC Next 20, l'action monte

L'action Rexel se négocie à la hausse vendredi matin à la Bourse de Paris, alors que le fournisseur de matériel électrique est appelé à rejoindre l'indice CAC Next 20 d'ici à la fin du mois.



A 10h30, le titre s'adjuge plus de 3% alors que le SBF 120 avance au même instant d'environ 0,5%.



Le comité des indices d'Euronext a indiqué jeudi soir que le titre Rexel ferait son entrée le 21 mars au matin sur l'indice CAC Next 20, souvent considéré comme l'antichambre du CAC 40.



Désormais prétendant à une entrée dans le CAC, le titre Rexel tire profit de sa bonne résistance depuis le début de l'année, son repli depuis le 1er janvier se limitant à 2,6% contre une chute de plus de 13% pour le marché parisien.



Le groupe bénéficie de la reprise du secteur industriel et du marché tertiaire et de l'orientation 'verte' de son portefeuille, qui lui permet de tirer parti de la transition énergétique en cours.



Scor, également intégré à l'indice, affiche de son côté une hausse de 1,8%. En revanche, Orpea, qui quittera l'indice CAC Next 20 à la même date, perd actuellement 0,2%.



