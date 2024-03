Rexford Industrial Realty, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) autogérée et auto-administrée à service complet. La société se concentre sur la détention, l'exploitation et l'acquisition de propriétés industrielles sur les marchés intercalaires de la Californie du Sud. Elle acquiert, possède, améliore, réaménage, loue et gère des biens immobiliers industriels principalement situés sur les marchés intercalaires du sud de la Californie, par l'intermédiaire de Rexford Industrial Realty, L.P. (Operating Partnership) et de ses filiales. Elle acquiert ou fournit également des prêts hypothécaires garantis par des biens immobiliers industriels. Elle fournit des services de gestion immobilière et de location à des parties liées et à des propriétaires tiers. Ses services de gestion immobilière comprennent l'inspection des biens, le suivi des réparations et de l'entretien, la négociation des contrats avec les fournisseurs, le maintien des relations avec les locataires et la supervision financière et comptable. Le portefeuille de la société se compose de plus de 373 propriétés représentant environ 45,9 millions de pieds carrés louables.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial