Rey Resources Limited est une société australienne qui se consacre à l'exploration et au développement des ressources énergétiques dans les bassins de Canning et de Perth, en Australie occidentale. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'exploration et le développement miniers et l'exploration pétrolière. La société détient une participation de 20 % dans les permis pétroliers EP457 et EP458 du bassin de Canning (connus sous le nom de blocs Fitzroy), une participation de 100 % dans EP487 (connu sous le nom de bloc Derby) et une participation de 100 % dans L15, R1 et EP104 dans le bassin de Canning (connus sous le nom de blocs Lennard Shelf). La société détient également deux licences d'exploration (E04/1519, E04/1770) et des demandes de licence minière (M04/453) pour le projet de charbon Duchess Paradise dans le bassin de Canning. La société a également des investissements dans le projet gazier de Surat, qui consiste en sept licences de production dans le bassin de Surat, dans le Queensland. Le bassin de Canning onshore couvre environ 467 000 kilomètres carrés (km2) et plus de 300 puits ont été forés.