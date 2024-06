Rezolute, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des thérapies pour les maladies métaboliques liées à un déséquilibre chronique du glucose. Le principal actif clinique de la société, le RZ358, est en phase avancée de développement pour le traitement de l'hyperinsulinisme congénital (HI), une maladie génétique pédiatrique très rare caractérisée par une production excessive d'insuline par le pancréas, en phase III. Le RZ358 est un anticorps monoclonal humain administré par voie intraveineuse qui se lie à un site unique (allostérique) du récepteur de l'insuline dans les tissus cibles de l'insuline, tels que le foie, la graisse et les muscles. Son deuxième actif clinique, le RZ402, est un inhibiteur de la kallikréine plasmatique (PKI) administré par voie orale, développé en phase II comme thérapie pour le traitement chronique de l'œdème maculaire diabétique (OMD). Le RZ402 est conçu pour être administré une fois par jour par voie orale pour le traitement de l'OMD et, contrairement aux thérapies anti-VEGF, le RZ402 cible le système Kallikrein-Kinin pour traiter l'inflammation et les fuites vasculaires.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale