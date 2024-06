Toronto, le 11 juin 2024 - Patrimoine Richardson Limitée, une filiale entièrement détenue par le Groupe Capital RF Inc. (TSX : RCG), est ravi d'annoncer l'intégration de Broadley and Associates, une équipe de conseillers en pleine expansion dirigée par les conseillers financiers Rebecca Broadley et Preston Howell, au sein de son bureau de Calgary.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Rebecca, Preston et toute leur équipe au sein de Patrimoine Richardson. Leur dynamisme et leur motivation reflètent nos valeurs, en particulier leur dévouement à fournir une expérience de la clientèle de qualité », a déclaré Kish Kapoor, président et chef de la direction de Patrimoine Richardson. « Leur vision, leur ambition, la qualité et la taille de leur clientèle (valorisée à près de 400 millions $), ainsi que leurs prévisions sont remarquables. Ils disposent, avec notre soutien, de la plateforme adéquate pour poursuivre leur croissance. »

« Après avoir examiné plusieurs options pour savoir où nous pourrions répondre au mieux aux besoins changeants de nos clients en gestion de patrimoine, nous avons opté pour Patrimoine Richardson, qui bénéficie de 90 ans d'expérience dans le secteur financier, d'une culture d'entreprise axée sur l'entrepreneuriat des conseillers, et qui a réalisé de significatifs investissements pour soutenir les conseillers dans leur service à la clientèle », a expliqué M. Broadley. « De plus, Patrimoine Richardson, l'une des plus grandes entreprises indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, a créé un environnement exceptionnel qui favorise l'épanouissement des femmes dans notre domaine d'activité. »

Avec l'arrivée de Broadley and Associates, le bureau de Patrimoine Richardson à Calgary compte désormais 29 équipes de conseillers, gérant près de 9 milliards de dollars d'actifs clients.

À l'échelle nationale, Patrimoine Richardson a récemment intégré huit nouvelles équipes qui ont géré environ 2 milliards de dollars ces derniers mois. Trois de ces équipes sont dirigées par des femmes exceptionnelles, comprenant au total huit conseillères. Actuellement, l'entreprise possède 154 équipes qui gèrent plus de 37 milliards de dollars d'actifs.

« Maintenant que nous avons construit nos fondations, nous attirons de nombreux conseillers de renom comme Rebecca et Preston chez Patrimoine Richardson, et nous réalisons des progrès significatifs dans l'atteinte de notre objectif d'accroître le nombre de femmes conseillères », a déclaré Natalie Bisset, vice-présidente directrice et responsable du développement de l'entreprise. « Rebecca et Preston nous ont confié la tâche de les aider à soutenir leur activité en pleine expansion pour les années à venir. Nous sommes donc enchantés qu'ils nous aient rejoints dans notre quête pour devenir la marque de référence des meilleurs conseillers du Canada et de leurs clients. »

