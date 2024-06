RF Industries, Ltd. est un fabricant et un distributeur de produits et de systèmes d'interconnexion. Les segments de la société comprennent les connecteurs RF et l'assemblage de câbles (connecteurs RF), ainsi que la fabrication et l'assemblage de câbles sur mesure (câbles sur mesure). Le segment RF Connector conçoit, fabrique, commercialise et distribue une gamme de connecteurs RF, d'adaptateurs, de coupleurs, de diviseurs et de câbles, y compris des passants coaxiaux et des assemblages de câbles utilisés dans les télécommunications et les technologies de l'information, sur les marchés des fabricants d'équipements d'origine et sur d'autres marchés finaux. Le segment Custom Cabling conçoit, fabrique, commercialise et distribue des assemblages personnalisés de câbles en cuivre et en fibre, des câbles hybrides complexes en fibre optique et des câbles d'alimentation, des faisceaux de câbles électromécaniques, des faisceaux de câbles pour une gamme d'applications dans un ensemble diversifié de marchés finaux, des systèmes de refroidissement à haut rendement énergétique pour les stations de base sans fil et les abris d'équipement à distance, ainsi que des boîtiers intégrés pour petites cellules 5G conçus sur mesure et prêts à être installés sur des poteaux.

Secteur Equipements et composants électriques