RGC Resources, Inc. est une société de services énergétiques. Elle est principalement engagée dans la vente et la distribution de gaz naturel à des clients résidentiels, commerciaux et industriels à Roanoke, en Virginie, et dans les localités environnantes, par le biais de sa filiale, Roanoke Gas Company (Roanoke Gas). Roanoke Gas fournit également certains services non réglementés. Roanoke Gas maintient un système intégré de distribution de gaz naturel pour livrer le gaz naturel acheté auprès des fournisseurs aux utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels dans son territoire de service. Roanoke Gas possède et exploite environ six stations de comptage grâce auxquelles elle mesure et régule le gaz livré par ses fournisseurs. Ces stations sont situées à divers endroits de son système de distribution. Roanoke Gas possède une installation de stockage de gaz naturel liquéfié située dans son territoire de service, qui a la capacité de stocker jusqu'à 200 000 dékathermes (DTH) de gaz naturel. Elle possède environ 1 168 milles de canalisations de transport et de distribution.

Secteur Services aux collectivités de gaz