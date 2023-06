RH : BofA Securities à l'achat

RH est un conservateur de design, de goût et de style sur le marché de l'art de vivre de luxe. La société propose des collections par le biais de ses galeries de détail, de ses livres de référence et en ligne sur RH.com, RHModern.com, RHBabyandChild.com, RHTEEN.com et Waterworks.com. Ses segments comprennent RH Segment, Waterworks et Real Estate Development. Les secteurs d'activité RH Segment et Waterworks comprennent tous les canaux de vente auxquels ses clients ont accès, y compris les ventes par l'intermédiaire de magasins et de points de vente au détail, de sites Web, de Source Books et du canal commercial. Le segment Real Estate Development représente les opérations associées à ses investissements par mise en équivalence. La société propose des assortiments de marchandises dans diverses catégories, notamment les meubles, les luminaires, les textiles, les articles de bain, la décoration, l'extérieur et le jardin, ainsi que l'ameublement pour enfants et adolescents. Elle classe ses produits en deux catégories : les meubles, qui comprennent les meubles d'intérieur et d'extérieur, et les articles non meublants, qui comprennent les garnitures, les accessoires, les surfaces et la décoration intérieure.