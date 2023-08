RH est un détaillant et une marque de luxe qui opère principalement sur le marché de l'ameublement. Elle propose des assortiments de marchandises dans diverses catégories, notamment le mobilier, l'éclairage, les textiles, les articles de bain, la décoration, l'extérieur et le jardin, ainsi que l'ameublement pour les bébés, les enfants et les adolescents. Elle vend les produits Waterworks en ligne sur www.waterworks.com. Les sites Web de la société proposent également une navigation par pièce, qui permet au client de visualiser et d'acheter des articles par pièce ou par produit, ce qui accroît la richesse de l'expérience en ligne. La société distribue ses produits par le biais d'une plateforme de vente entièrement intégrée comprenant ses magasins, notamment RH Galleries et Waterworks Showrooms, Source Books, Trade and Contract, et Outlets. La société exploite des points de vente à travers les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, et propose une expérience RH Hospitality intégrée dans 14 de ses galeries de design, qui comprennent des restaurants et un bar à vin.