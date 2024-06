RH est un détaillant et une marque de luxe qui opère principalement sur le marché de l'ameublement. La société propose des assortiments de marchandises dans un certain nombre de catégories, notamment le mobilier, l'éclairage, le textile, les articles de bain, la décoration, l'extérieur et le jardin, ainsi que l'ameublement pour les bébés, les enfants et les adolescents. Ses secteurs d'activité sont RH Segment, Waterworks et Real Estate. Les secteurs opérationnels RH Segment et Waterworks comprennent tous les canaux de vente accessibles à ses clients, y compris les ventes par l'intermédiaire des magasins et des points de vente, y compris l'hôtellerie, les sites web, les Sourcebooks, et les canaux de distribution et de vente contractuelle. Le segment Real Estate représente les activités associées à certaines de ses participations mises en équivalence et à des entités consolidées à détenteurs de droits variables qui ne sont pas des filiales à part entière et dont les activités ne sont pas directement liées à celles de RH. La société propose des collections en ligne sur RH.com, RHContemporary, RHModern.com, RHBabyandChild.com, RHTEEN.com et Waterworks.com.