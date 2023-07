RH Bophelo Limited a annoncé les changements suivants au sein de son conseil d'administration. Les administrateurs non exécutifs suivants ont indiqué qu'ils ne se présentaient pas à la réélection : M. John Oliphant, Dr. Kgaogelo Ntshwana et M. Lyndsay Maseko. M. Samson Moraba, l'actuel administrateur indépendant principal, remplacera M. John Oliphant en tant que président de la société, à compter de la conclusion de l'AGA.

Nomination d'administrateurs non exécutifs, avec effet à la clôture de l'AGA. Mme Fulufhelo Makwetla  Administrateur non exécutif. Fulufhelo est une professionnelle de l'investissement et une entrepreneuse passionnée par les investissements de développement, la promotion de la diversité et l'inclusion.

L'ABSIP lui a décerné le prix de la femme professionnelle exceptionnelle en 2021. Elle est cofondatrice et directrice générale de Third Way Investment Partners, une société d'investissement spécialisée dans l'investissement dans les infrastructures. Elle siège actuellement au conseil d'administration de SAVCA et de plusieurs sociétés du portefeuille de Third Way Asset Management Group.

M. Romeo Makhubela  Administrateur indépendant non exécutif. Romeo est cofondateur et PDG de Zava Financial Services Pty Ltd., actionnaire majoritaire de All Weather Capital Pty Ltd. et filiale à part entière de Third Way Group. Il a 25 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. Romeo est l'ancien PDG de Vunani Fund Managers, qu'il a rejoint en juillet 2011 après la fusion des activités de gestion d'actifs de MMI, où il était responsable de la gestion de portefeuille et directeur exécutif.