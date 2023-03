JPMorgan relève l'objectif de Rheinmetall à 310 euros - 'surpondérer'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque américaine JPMorgan a relevé son objectif de cours pour Rheinmetall de 265 à 310 euros et maintenu sa recommandation à "surpondérer". Dans une étude publiée lundi, l'analyste David Perry reste optimiste sur le secteur européen de la défense en raison des importants investissements actuels dans ce domaine. Rheinmetall est le principal bénéficiaire de l'abondance des livraisons de munitions à l'Ukraine. La hausse du Dax devrait également aider le cours, car le titre redevient ainsi plus intéressant pour certains investisseurs./tih/zb

