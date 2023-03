La DZ Bank recommande 'd'acheter' Rheinmetall - juste valeur 295 euros

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - La banque DZ Bank a maintenu sa recommandation d'achat sur Rheinmetall, nouveau venu dans le Dax, avec une juste valeur de 295 euros. Les résultats annuels définitifs du groupe de défense et de l'équipementier automobile présentent une image contrastée, tandis que les perspectives pour 2023 semblent conservatrices, écrit l'analyste Holger Schmidt dans une étude publiée lundi. La demande croissante d'équipements militaires et l'augmentation des dépenses de défense en Allemagne et dans d'autres pays de l'OTAN représentent un potentiel attractif à moyen terme pour l'entreprise. Une fois que le projet d'acquisition d'Expal Systems aura été approuvé, ses estimations pourront être revues à la hausse - il s'attend à ce qu'elles le soient en juin ou en juillet./gl/tih

Publication de l'étude originale : 20.03.2023 / 10:01 / CET

Première diffusion de l'étude originale : 20.03.2023 / 10:14 / CET