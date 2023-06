Aperçu de Dpa-AFX : ENTREPRISES - Les principales informations du week-end

Basler vend à nouveau ses propres actions

AHRENSBURG - Le spécialiste du traitement de l'image Basler a de nouveau renforcé sa capacité financière en vendant ses propres actions. Vendredi, 500 000 parts sociales ont été vendues pour 19,25 euros chacune, a annoncé ce week-end à Ahrensburg l'entreprise cotée au SDax. Au total, Basler encaisse ainsi près de dix millions d'euros bruts. La dernière fois que l'entreprise avait vendu ses propres actions, c'était à la mi-mai, à un prix unitaire de 20,40 euros.

Traton, filiale de VW spécialisée dans les poids lourds : la norme antipollution Euro 7 nous coûte un milliard d'euros

BERLIN/MUNICH - Traton, la holding de camions de VW, s'attend à des coûts supplémentaires de plusieurs milliards d'euros pour la norme antipollution Euro 7. "On nous impose des coûts énormes, estimés grossièrement à environ un milliard d'euros dans le groupe, pour investir dans une technologie en voie de disparition, au cas où la loi arriverait telle qu'elle est prévue actuellement, alors que nous sommes à la veille d'une énorme transformation", a déclaré le chef de la marque MAN de Traton, Alexander Vlaskamp, dans une interview au journal "Welt am Sonntag" ("WamS"). "Les règles proposées pour le nettoyage sont définies de manière si stricte que nous avons de facto besoin de plus de carburant et que les oxydes d'azote ne sont malgré tout réduits que de manière marginale", a déclaré le manager. Au lieu de la nouvelle norme antipollution, Vlaskamp a demandé des subventions pour l'achat de nouveaux camions répondant à la norme Euro 6 afin de remplacer les véhicules plus anciens.

Le patron de Rheinmetall : une évaluation de 17 milliards d'euros est réaliste

BERLIN - Compte tenu de la hausse de la demande, le patron du groupe d'armement Rheinmetall estime que la valeur de l'entreprise augmentera sensiblement dans les années à venir. "Une valorisation de 17 milliards d'euros est réaliste à moyen terme pour Rheinmetall", a déclaré Armin Papperger au Redaktionsnetzwerk Deutschland (samedi). Actuellement, Rheinmetall est valorisé à la bourse à un peu plus de 10 milliards d'euros.

Le groupe italien de télécommunications Tim reçoit de nouvelles offres pour sa division fixe

ROME - Le groupe de télécommunications italien Tim (Telecom Italia) s'est assuré deux nouvelles offres pour sa division réseau. Un consortium composé de la banque publique italienne CDP (Cassa Depositi e Prestiti) et de la banque d'investissement australienne Macquarie, ainsi que l'investisseur financier américain KKR (Kohlberg Kravis Roberts) ont déposé des offres, a indiqué l'entreprise vendredi soir à Rome. L'entreprise est depuis longtemps à la recherche d'un acheteur. Selon des informations de l'agence de presse Bloomberg, le groupe avait jusqu'à présent rejeté les offres, les jugeant trop basses. Elles auraient été comprises entre 19 et 21 milliards d'euros. Le grand actionnaire et groupe de médias Vivendi évalue la division en vente à environ 30 milliards d'euros. Face à la hausse des taux d'intérêt, Tim veut réduire sa montagne de dettes.

Le géant de l'élimination des déchets Remondis connaît une forte croissance

LÜNEN - Qu'il s'agisse de plastique, de verre ou de vieux métaux, Remondis, la plus grande entreprise de recyclage d'Allemagne, a connu une forte croissance en raison de la hausse des prix des matières premières. L'année dernière, le chiffre d'affaires s'est élevé à 12,6 milliards d'euros, soit environ dix pour cent de plus qu'en 2021, a indiqué Remondis à la demande de la dpa à Lünen près de Dortmund. En six ans, ce chiffre a même plus que doublé. L'une des raisons de l'augmentation du chiffre d'affaires en 2022 est la hausse des prix. Ceux-ci ont été possibles parce que les alternatives non recyclables étaient très chères. L'entreprise familiale ne publie pas ses bénéfices. L'année dernière, le nombre d'employés a augmenté d'environ 1000 pour atteindre 41 000.

Le ministre des Finances s'oppose à l'augmentation des subventions pour l'usine Intel de Magdebourg

LONDRES - Le ministre des Finances Christian Lindner s'oppose à ce que le budget fédéral accorde davantage d'aides à la nouvelle usine de puces d'Intel à Magdebourg. "Il n'y a pas plus d'argent dans le budget", a déclaré le politicien du FDP au journal économique "Financial Times", selon un rapport publié dimanche. On essaie de consolider le budget fédéral et de ne pas le laisser continuer à croître.

Le tribunal interdit les grèves d'avertissement dans l'industrie de la confiserie dans neuf régions

HAMBOURG - Le tribunal du travail de Hambourg a interdit les grèves annoncées dans l'industrie de la confiserie dans neuf régions conventionnelles. Une demande d'injonction provisoire de la Fédération allemande de l'industrie de la confiserie (BDSI) a été acceptée, a annoncé le tribunal samedi. Dans les régions concernées, les délais de préavis prévus par les conventions collectives n'ont pas encore expiré. Les régions concernées comprennent toute l'Allemagne de l'Est, à l'exception de la partie ouest de Berlin, ainsi que le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat/Sarre, a déclaré le président du tribunal du travail, Esko Horn.

Médias : le BVB s'intéresse à Felix Nmecha de Wolfsburg

DÜSSELDORF - Selon des médias concordants, le club de football de Bundesliga Borussia Dortmund s'intéresse à la signature du milieu de terrain Felix Nmecha du VfL Wolfsburg. Le Borussia avait annoncé la semaine dernière que la star du milieu de terrain Jude Bellingham allait rejoindre le Real Madrid pour un montant d'au moins 103 millions d'euros. Une grande partie de la somme du transfert devrait être réinvestie dans l'équipe afin de compenser la perte de l'international anglais. Selon les informations des journaux "Ruhr Nachrichten", "Wolfsburger Allgemeine" et "Bild", Nmecha serait l'un des candidats du vice-champion d'Allemagne.

Le patron de Steag : de nouvelles centrales à gaz sont possibles sur tous les sites de production d'électricité

ESSEN - L'entreprise énergétique Steag estime qu'il est possible de construire de nouvelles centrales à gaz à commande flexible sur l'ensemble de ses six sites de production. "Nous pouvons construire de telles centrales", a déclaré le président du directoire, Andreas Reichel, à l'agence de presse allemande. Les six sites de la région de la Ruhr et de la Sarre entrent en principe en ligne de compte. Sur deux ou trois sites, il serait possible de réaliser rapidement de tels projets de centrales. Reichel a cité comme exemples la centrale à charbon de Duisburg-Walsum, le site de Bergkamen à la périphérie est de la Ruhr ou le site sarrois de Quierschied, qui dispose déjà de l'autorisation pour un gazoduc.

Taux d'audience TV : Cinq millions et demi de personnes regardent la finale de la CL

BERLIN - Le football a dominé la soirée de samedi à la télévision. 5,56 millions de téléspectateurs ont regardé la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l'Inter Milan (1-0) à partir de 21 heures sur la chaîne ZDF. Cela a permis à la deuxième chaîne d'obtenir une part de marché de 26,1 pour cent et de remporter la victoire en termes d'audience. Les rapports préliminaires à partir de 20h25 ont été suivis par 3,36 millions de personnes (17,4 pour cent). Toutefois, la participation télévisuelle est restée nettement inférieure à celle de l'année précédente : lors de la finale 2022 entre le Real Madrid et le FC Liverpool (1:0), 8,39 millions (34,5 pour cent) ont suivi la ZDF.

