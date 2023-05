Aperçu de Dpa-AFX : SOCIÉTÉS - Les principales informations du week-end

ROUNDUP : Evotec confirme ses objectifs annuels après une cyber-attaque, mais des incertitudes subsistent

HAMBOURG - Le laboratoire de recherche sur les principes actifs pharmaceutiques Evotec maintient pour l'instant ses objectifs annuels malgré une cyberattaque. Les répercussions de l'attaque sur les prévisions n'ont toutefois pas pu être exclues, a annoncé l'entreprise hambourgeoise dans la nuit de vendredi à samedi. Le bénéfice d'exploitation devrait continuer à augmenter sensiblement, après que des coûts élevés aient pesé sur 2022. Pour le début de la nouvelle année, on a seulement dit que celle-ci avait été forte. Les détails seront donnés lors de la publication des résultats semestriels début août. Evotec a récemment dû quitter le MDax en raison du retard pris dans la publication de son rapport d'activité audité pour 2022 suite à la cyber-attaque, mais devrait désormais réintégrer rapidement l'indice des valeurs moyennes. Evotec s'attend à ce que cela se produise le 19 juin dans le cadre d'une "fast entry".

Rheinmetall crée une coentreprise avec un groupe d'armement ukrainien

DÜSSELDORF - Le fabricant d'armement allemand Rheinmetall fonde une coentreprise avec le groupe public ukrainien Ukroboronprom. La coentreprise devrait être opérationnelle à la mi-juillet, a annoncé Rheinmetall samedi à Düsseldorf. Dans un premier temps, il s'agira de remettre en état des véhicules militaires mis à la disposition de l'Ukraine dans le cadre de projets d'échange circulaire du gouvernement allemand et de livraisons directes, a-t-on précisé. Par la suite, il est prévu de fabriquer en commun des produits Rheinmetall sélectionnés en Ukraine.

ROUNDUP : Grève d'avertissement annulée chez les chemins de fer - accord devant le tribunal du travail

BERLIN - La grève d'avertissement de 50 heures prévue à la Deutsche Bahn a été annulée à la surprise générale. La Deutsche Bahn et le syndicat des chemins de fer et des transports (EVG) ont approuvé un accord devant le tribunal du travail de Francfort sur le Main, ont annoncé samedi les deux parties et le tribunal. "Dans ce contexte, nous avons provisoirement suspendu la grève à la DB AG", a fait savoir l'EVG. Auparavant, la Hessischer Rundfunk avait fait état de l'accord.

Un tiers des trains grandes lignes annulés lundi

BERLIN - Malgré l'annulation de la grève d'avertissement, de nombreux trains du trafic régional et grandes lignes de la Deutsche Bahn seront supprimés en début de semaine. Lundi, environ deux tiers des trains prévus pour le trafic grandes lignes circuleront, a annoncé dimanche la DB. Dimanche soir, il y aura également "quelques suppressions de trains". "A partir de mardi, tous les trains ICE et IC circuleront à nouveau comme prévu", a annoncé le groupe public fédéral.

Les inspecteurs des médias examinent la part du groupe Berlusconi dans ProSiebenSat.1

MUNICH - Les régulateurs allemands des médias vérifient si le groupe de télévision italien Media For Europe (MFE) de Silvio Berlusconi acquiert un pouvoir trop important dans le secteur des médias en augmentant sa participation dans ProSiebenSat.1. C'est ce qu'a confirmé vendredi la Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM). Auparavant, le groupe de télévision ProSiebenSat.1 avait publié que MFE avait augmenté sa participation dans l'entreprise d'Unterfohring de 22,72 pour cent du capital social à 25,73 pour cent.

ROUNDUP : Tesla doit mettre à jour le logiciel de 1,1 million de voitures en Chine

PEKIN - Le constructeur de voitures électriques Tesla doit mettre à jour le logiciel d'un peu plus de 1,1 million de véhicules en Chine pour remédier à un risque potentiel de sécurité. L'agence gouvernementale de régulation du marché a parlé vendredi (heure locale) d'un rappel de produits qui débutera le 29 mai. Au total, trois modèles Tesla importés et deux modèles fabriqués en Chine, produits entre janvier 2019 et avril 2023, sont concernés.

Le groupe d'eau-de-vie Pernod Ricard veut cesser ses activités en Russie

PARIS - Le fabricant de spiritueux Pernod Ricard ne veut plus vendre ses boissons alcoolisées en Russie. Fin avril, l'exportation de toutes les marques internationales a été stoppée, a annoncé vendredi le groupe basé à Paris. L'entreprise propose entre autres Jameson, Absolut et Havana Club. L'entreprise veut également mettre fin à la distribution de ses propres produits en Russie, a-t-on appris. On s'attend à ce que ce processus prenne quelques mois. Selon les médias français, l'exportation d'Absolut vers la Russie en Suède avait suscité des remous et des pressions sur le groupe.

Obligation de proposer des produits réutilisables : La ministre de l'Environnement demande plus de contrôles

BERLIN - La ministre allemande de l'Environnement Steffi Lemke insiste pour que l'obligation de proposer des produits réutilisables dans le secteur de la restauration, en vigueur depuis le début de l'année, fasse l'objet de contrôles plus stricts. Les restaurants, bistrots et cafés qui vendent de la nourriture et des boissons à emporter doivent donc également proposer leurs produits dans des emballages réutilisables. "Cela ne fonctionne pas encore assez bien partout", a déclaré la politicienne des Verts Lemke au journal "Bild am Sonntag". "On demande aux restaurateurs de remplir également leur obligation légale de réutilisation, et les communes et les Länder devraient nettement mieux contrôler". Cela permettra d'économiser de précieuses matières premières, "et moins de déchets finiront dans le paysage".

