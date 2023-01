Baerbock : ne pas bloquer la livraison de Leopard par d'autres pays

BERLIN (dpa-AFX) - Selon la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, l'Allemagne ne s'opposerait pas à la livraison à l'Ukraine de chars de combat Leopard provenant d'autres pays. "On ne nous a pas demandé notre avis jusqu'à présent et (...) si on nous le demandait, nous ne nous y opposerions pas", a déclaré dimanche soir l'élue écologiste à la chaîne française LCI. Mme Baerbock a répondu à la question de savoir ce qui se passerait si la Pologne livrait des chars Léopard à l'Ukraine.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait précédemment annoncé qu'il livrerait des Léopards à l'Ukraine si nécessaire, même sans l'accord de l'Allemagne. Il a déclaré à l'agence de presse PAP : "Nous n'allons pas rester les bras croisés pendant que l'Ukraine se vide de son sang. L'Ukraine et l'Europe gagneront cette guerre, avec ou sans l'Allemagne". S'il n'y a pas d'accord rapide avec l'Allemagne, la Pologne formera une "coalition plus petite" avec d'autres pays. Ces pays commenceraient alors à livrer certains de leurs chars Leopard à l'Ukraine sans l'accord de l'Allemagne.

Le gouvernement allemand n'a pas encore pris de décision concernant la livraison de chars de combat allemands à l'Ukraine. Il n'a pas non plus encore donné d'autorisation de livraison à d'autres pays pour les chars produits en Allemagne. Le ministre de la Défense Boris Pistorius a déclaré dimanche soir lors de l'émission "Anne Will" sur la chaîne ARD que le processus de coordination minutieux avec les partenaires était en cours. Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a rappelé lors de l'émission le soutien déjà apporté à l'Ukraine.

Crise au sein de l'Ampel - les représentants du SPD appellent à la prudence

D'autres dirigeants du SPD ont également apporté leur soutien au chancelier. Le chef du groupe parlementaire SPD, Rolf Mützenich, a déclaré dimanche soir sur la chaîne de télévision allemande heute journal que les déclarations faites ces dernières semaines par des membres de la coalition sur le chancelier affaiblissaient la politique du gouvernement fédéral. "Je me suis longtemps retenu, mais j'ai trouvé ce week-end que ces critiques, en particulier celles d'une collègue qui est tout de même présidente de la commission de la défense, étaient excessives".

L'experte en défense du FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann avait publiquement attaqué Scholz avec virulence. Elle avait ainsi qualifié de "catastrophe" la communication du chancelier sur la question des chars. Mützenich a alors mis en garde contre une politique à bout de souffle. Il a déclaré à la ZDF : "C'est le chancelier qui porte la responsabilité et non pas ceux qui tweetent jour après jour et qui donnent des conseils quelconques. Je pense que le chancelier fédéral assume aussi très clairement ses responsabilités, mais qu'il les assume aussi de manière très pondérée". Scholz et le SPD ont toutefois également reçu des pressions de la part de l'autre partenaire de la coalition, les Verts.

Le vice-président du groupe parlementaire SPD, Dirk Wiese, a également pris la défense de Scholz. Il a déclaré au Rheinische Post (lundi) : "Au sein de la coalition Ampel, nous travaillons de manière constructive et coordonnée sous la direction du chancelier Olaf Scholz dans cette situation exigeante. Mais il ne faut pas non plus surestimer les divergences individuelles". Wiese a ajouté : "Il faut plutôt garder ses nerfs et ne pas prendre de décisions à l'emporte-pièce".

L'opposition considère que les feux de signalisation sont en train de se séparer

Le premier secrétaire parlementaire du groupe CDU/CSU au Bundestag, Thorsten Frei, estime que la coalition est sur le point de se briser. "Les scènes qui se déroulent actuellement au sein de la coalition Ampel font penser à une procédure de divorce", a déclaré Frei au quotidien allemand Bild (lundi). Norbert Röttgen, responsable de la politique étrangère de la CDU, a déclaré au journal : "Le FDP et les Verts doivent se demander s'ils sont prêts à assumer en partie la responsabilité de cet échec, contre leur propre conviction". Le blocage de l'alliance par Scholz et le SPD signifie "que l'Allemagne échoue à un point décisif dans une épreuve historique de la guerre en Europe"./seb/DP/zb