Berlin veut récupérer des chars Leopard 2 mis au rebut en Suisse

(Actualisé avec la confirmation de Berlin et le courrier adressé à la Suisse)

L'Allemagne a demandé à la Suisse de lui vendre certains chars de combat Leopard 2 mis au rebut, ont fait savoir vendredi les gouvernements des deux pays, afin de permettre aux Occidentaux d'accroître leur aide militaire à l'Ukraine.

L'Allemagne souhaite ainsi que la Suisse revende ces chars au fabricant d'armes Rheinmetall AG afin de reconstituer les stocks d'armements au sein des pays membres de l'Union européenne et de l'Otan.

L'Allemagne, la Pologne, le Portugal, la Finlande et la Suède font partie des pays qui ont décidé de fournir des chars Leopard à l'Ukraine pour aider le pays à se défendre de l'invasion par la Russie, ce qui s'est traduit par un appauvrissement des réserves d'armes pour ces pays.

Les ministres allemands de la Défense et de l'Economie, Boris Pistorius et Robert Habeck, ont pour ce faire adressé un courrier le 23 février dernier à la ministre suisse de la Défense, Viola Amherd, ont dit à Reuters les ministères de la Défense des deux pays.

Le journal suisse Blick a été le premier à faire état de cette demande.

"Les chars ne seront pas vendus à l'Ukraine. Nous garantissons qu'ils resteront en Allemagne ou chez nos partenaires de l'Otan et de l'UE, afin de combler les carences apparues lors du transfert des chars Leopard 2 et d'améliorer l'approvisionnement en pièces de rechange en général", écrit le gouvernement allemand dans un courrier que Reuters a pu consulter.

La lettre ne précise pas combien de chars sont concernés par cette requête de Berlin. Mais dans ce courrier, le gouvernement allemand reconnaît "qu'il y a une discussion en Suisse (...) sur les conséquences (de la guerre de la Russie en Ukraine) pour sa défense nationale".

Son statut de neutralité interdit à la Suisse d'expédier directement en Ukraine des armes.

En réponse, Viola Amherd a déclaré le 1er mars que toute vente d'une partie des chars suisses exigerait au préalable que le Parlement à Berne déclare officiellement que les chars mis au rebut sont hors service, indique le ministère suisse de la Défense.

"Des discussions sur le sujet sont actuellement en cours au Parlement", a indiqué le porte-parole du ministère.

Le ministère allemand de la Défense n'a pour sa part pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

L'armée suisse dispose actuellement de 134 chars Leopard 2 en service et de 96 autres en réserve. Et selon un porte-parole du ministère suisse de la Défense, l'armée pourrait se passer de chars mais pour un nombre limité.

La Suisse n'a pas autorisé l'Allemagne, l'Espagne et le Danemark à réexporter vers l'Ukraine des munitions de fabrication suisse.

Mais ce sujet fait de plus en plus débat en Suisse où une partie de l'opinion publique et de la classe politique souhaite qu'il soit mis fin à l'interdiction d'expédier des armes suisses dans les zones de conflit. (Reportage John Revill et Sabine Siebold, version française Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)