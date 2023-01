CNN : les États-Unis 'optimistes' quant aux chars Leopard pour l'Ukraine

WASHINGTON (dpa-AFX) - Le gouvernement américain est optimiste quant à l'accord de l'Allemagne pour la livraison de chars de combat Leopard à l'Ukraine, selon un reportage de CNN. "Nous sommes très optimistes sur le fait que nous allons progresser sur cette question d'ici la fin de la semaine", a déclaré mercredi (heure locale) la chaîne américaine en citant un haut responsable du Pentagone. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin va faire pression sur la partie allemande pour qu'elle autorise la livraison afin de permettre à l'Ukraine de contrer une potentielle offensive de printemps de la Russie, a-t-il ajouté.

"Nous ouvrons vraiment la porte à la création de cette capacité à un moment crucial", a-t-on ajouté. Austin est arrivé à Berlin mercredi soir pour discuter d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine dans sa lutte défensive contre la Russie. Ce jeudi, il rencontre le nouveau ministre de la Défense, Boris Pistorius (SPD).

Vendredi, les ministres de la Défense de plusieurs dizaines de pays se réuniront également sur la base aérienne américaine de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat, pour discuter de la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, attend de cette réunion un signal indiquant qu'il y a "plus d'armes lourdes et plus d'armes modernes" pour l'Ukraine./jv/DP/jha