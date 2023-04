Cyber-attaque contre le groupe d'armement Rheinmetall

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe d'armement et de technologie Rheinmetall a de nouveau été la cible d'une cyberattaque vendredi. Un porte-parole du service central et de contact pour la cybercriminalité (ZAC NRW) auprès du parquet de Cologne a confirmé en début de soirée avoir eu connaissance d'un incident. "Nous avons ouvert une enquête", a déclaré le procureur Christoph Hebbecker à l'agence de presse allemande. Le porte-parole n'a pas pu donner d'informations sur la gravité de l'attaque.

Auparavant, plusieurs médias avaient fait état de l'attaque contre Rheinmetall et certaines de ses filiales. Début mars, l'entreprise avait déjà été la cible d'une cyberattaque, mais elle avait déclaré s'en être sortie en grande partie sans dommage. Seul le site web du groupe, géré par un prestataire de services externe, avait été temporairement inaccessible.

Rheinmetall est le plus grand groupe d'armement allemand et est entré dans le Dax en mars. Dans le domaine des véhicules militaires et des munitions, l'entreprise compte, selon ses propres indications, parmi les trois plus grands fabricants du monde occidental. Rheinmetall a actuellement une valeur boursière de plus de 10 milliards d'euros./lic/DP/ngu