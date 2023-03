Des chars allemands et portugais devraient bientôt arriver en Ukraine

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Les chars de combat promis par l'Allemagne et le Portugal à l'Ukraine seront livrés d'ici fin mars, a déclaré le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius. "Je peux vous dire que je viens d'apprendre que les 18 chars allemands Leopard 2A6 et les 3 portugais pourront arriver tous ensemble en Ukraine (...) avant la fin du mois", a déclaré mercredi l'homme politique du SPD en marge d'une réunion des ministres européens de la Défense en Suède. Les chars arriveraient dans le pays avec des équipages formés et pourraient ensuite être déployés sur le terrain.

La livraison de chars de combat de type Leopard 2 fait partie de l'aide militaire allemande destinée à aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie. Le 25 janvier, le gouvernement allemand avait fixé comme objectif de "constituer rapidement deux bataillons de chars équipés de chars Leopard 2 pour l'Ukraine". Ces derniers sont généralement équipés de 31 chars chacun en Ukraine. Outre l'Allemagne et le Portugal, des pays comme la Pologne, la Norvège, le Canada et l'Espagne participent à cette initiative. La Pologne a déjà livré à l'Ukraine en février les quatre premiers chars de combat Leopard 2 de type 2A4. Dix autres devraient suivre cette semaine./aha/DP/stw