Escalade dans le conflit de coalition sur les chars de combat pour l'Ukraine

(nouveau : Kühnert, États baltes, ministre britannique des Affaires étrangères, chef du parlement russe ajouté)

BERLIN (dpa-AFX) - Les divergences d'opinion sur la question de la livraison de chars de combat allemands à l'Ukraine se transforment en une querelle publique au sein de la coalition. Après que l'experte en défense du FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann a attaqué publiquement le chancelier Olaf Scholz (SPD) dans la controverse sur les chars de combat, le chef du groupe parlementaire SPD, Rolf Mützenich, a déclaré à l'agence de presse allemande : "On ne fait pas de politique en temps de guerre en Europe dans le style des rituels d'indignation ou avec un souffle court, mais avec clarté et bon sens".

Le président de la commission des affaires européennes du Bundestag, Anton Hofreiter (Verts), a déclaré aux journaux du groupe de médias Funke (lundi) : "Il ne s'agit bien sûr pas seulement de Leopard 2, mais c'est un soutien décisif que l'Allemagne peut offrir". Il faut commencer "tout de suite" à former des soldats ukrainiens sur le Leopard pour éviter de nouveaux retards, a-t-il ajouté.

Lors de la conférence sur l'Ukraine qui s'est tenue à Ramstein vendredi, l'Allemagne n'avait pas encore pris de décision concernant la livraison de chars de combat dans la zone de guerre, malgré la pression considérable exercée par les alliés. Le gouvernement fédéral n'a pas non plus encore donné d'autorisation de livraison à d'autres pays pour les chars produits en Allemagne. Hofreiter a déclaré à ce sujet : "L'Allemagne a fait une erreur considérable à Ramstein et a ainsi perdu encore plus de réputation. Cela doit maintenant être corrigé rapidement".

Les ministres des Affaires étrangères des pays baltes ont également demandé à l'Allemagne de livrer des chars Leopard à l'Ukraine. "C'est nécessaire pour stopper l'agression russe, aider l'Ukraine et rétablir rapidement la paix en Europe", a écrit samedi sur Twitter le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics, au nom, selon lui, de ses homologues estonien et lituanien. Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré dimanche à la BBC : "Rien ne me ferait plus plaisir que de voir les Ukrainiens équipés de Leopard 2".

Cependant, le président américain Joe Biden semble aussi hésitant que Scholz sur la question des chars de combat. Si les Américains ne s'opposent pas en principe à la livraison de chars de combat, ils estiment que la mise à disposition de leurs propres M1 Abrams n'est pas judicieuse pour des raisons pratiques. Les chars américains doivent d'abord être transportés de l'autre côté de l'Atlantique, leur maintenance est plus complexe et ils consomment trop de carburant. Les chars consomment du kérosène, un carburant utilisé dans les avions, et non du diesel comme les Leopard et de nombreux véhicules ukrainiens.

Le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, a défendu Scholz. "Les critiques excessives et l'hostilité personnelle risquent de faire dévier de plus en plus le discours politique sur notre aide à l'Ukraine des faits. C'est regrettable", a-t-il déclaré au Rheinische Post (lundi). Les piliers de la politique ukrainienne de l'Allemagne sous la direction du chancelier Scholz sont sur la table depuis des mois, visibles par le monde entier, et n'ont pas changé. "Nous ne faisons pas cavalier seul, nous préservons notre propre capacité de défense, nous ne devenons pas un parti de la guerre et nous ne faisons rien qui puisse nuire davantage à l'alliance occidentale que Vladimir Poutine", a déclaré M. Kühnert en faisant référence au président russe.

Le chef du parlement russe Viatcheslav Volodine a mis en garde contre une possible "tragédie d'ampleur mondiale" en cas de livraison de chars de combat à l'Ukraine. "La livraison d'armes d'assaut au régime de Kiev conduira à une catastrophe mondiale", a écrit dimanche M. Volodine sur sa chaîne du service de messagerie Telegram. La Russie utilisera des "armes encore plus puissantes" si les Etats-Unis et les pays de l'OTAN livrent à Kiev des armes qui pourraient être utilisées pour reconquérir des territoires.

Vendredi, Mme Strack-Zimmermann avait attaqué le chancelier Scholz sur la chaîne de télévision allemande Heute journal, ce qui avait à son tour provoqué une vive réaction de Mützenich. "Mme Strack-Zimmermann et d'autres nous parlent d'un conflit militaire. Ceux-là mêmes qui demandent aujourd'hui de faire cavalier seul avec des chars de combat lourds réclameront demain des avions ou des troupes", a déclaré Mützenich à l'agence de presse allemande. "Une politique en temps de guerre en Europe ne se fait pas dans le style des rituels d'indignation ou avec un souffle coupé, mais avec clarté et raison".

Strack-Zimmermann avait qualifié de "catastrophe" la communication de Scholz en particulier sur la question des livraisons de chars de combat, car d'une part l'Allemagne soutient massivement l'Ukraine, mais l'absence de décision sur les chars de combat donne une autre impression. Elle a déclaré samedi à Tagesschau24 : "Si on ne veut pas livrer de Leopard 2, il faut expliquer pourquoi. Ensuite, il faut expliquer à l'Ukraine pourquoi".

Le ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) a répondu au Bild am Sonntag à la question de savoir quand la décision sur les chars Leopard pour l'Ukraine serait prise : "Nous sommes en dialogue très étroit avec nos partenaires internationaux, en premier lieu avec les Etats-Unis, sur cette question". Afin d'être parfaitement préparé à d'éventuelles décisions, il aurait demandé vendredi à son cabinet de "tout examiner de manière à ce que nous ne perdions pas inutilement de temps si cela devait arriver". Il a également annoncé dans l'interview qu'il souhaitait se rendre en Ukraine dès que possible, "probablement même dans les quatre prochaines semaines".

Pistorius a pris ses fonctions jeudi, après la démission de Christine Lambrecht de son poste de chef de département./hrz/DP/jha