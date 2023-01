Esken sur les livraisons de chars : En étroite concertation avec les partenaires

BERLIN (dpa-AFX) - Après l'annonce de la France de fournir des chars de reconnaissance à l'Ukraine, la chef du SPD, Saskia Esken, est restée discrète sur la question de la livraison de chars de combat allemands. "Le gouvernement allemand et le chancelier allemand sont toujours en étroite concertation à ce sujet avec les partenaires, avec les amis - en particulier bien sûr avec les Américains", a déclaré Esken jeudi dans l'émission "Frühstart" de RLT/ntv, en réponse à la question de savoir quand l'Allemagne livrerait des chars de type Leopard 2.

"Nous avons soutenu l'Ukraine dès le début avec des livraisons d'armes, nous continuerons à le faire à l'avenir, aussi longtemps que nécessaire et justement aussi en fonction des développements militaires et en fonction des nécessités".

Le chancelier est "en discussions étroites avec les partenaires et amis particuliers", a répété Esken en réponse à une question. "Et cela continuera d'être le cas, et nous prendrons alors les décisions correspondantes".

Mercredi, la France avait promis à l'Ukraine la livraison du char de reconnaissance AMX-10 RC, l'Élysée parlant d'un "char de combat léger". Ce char à roues équipé d'un gros canon est principalement utilisé pour la reconnaissance.

L'Ukraine cherche toujours à obtenir des chars de combat et d'autres systèmes d'armes occidentaux, et réclame depuis des mois des chars Leopard 2 à l'Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) ne veut toutefois pas les livrer seul et a souligné à plusieurs reprises qu'aucun autre pays n'avait jusqu'à présent fourni de systèmes d'armes similaires. Le char français annoncé aujourd'hui n'est pas un char de combat à part entière comme le modèle français Leclerc ou le Leopard allemand.

Plusieurs politiciens estiment néanmoins que cette mesure augmente la pression sur l'Allemagne. Le vice-président du groupe parlementaire de l'Union, Johann Wadephul, a écrit sur Twitter que Macron prenait le leadership politique - et que le chancelier n'avait "plus du tout d'argument" contre la livraison de véhicules blindés de combat d'infanterie de type Marder. La présidente de la commission de la défense, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), a également déclaré que la balle était désormais dans le camp de Berlin./sku/DP/jha