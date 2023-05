Fonds spécial de la Bundeswehr : Nouripour rejette la suggestion de Högl

BERLIN (dpa-AFX) - Le chef des Verts, Omid Nouripour, voit d'un mauvais œil la proposition de la commissaire à la Défense du Bundestag, Eva Högl (SPD), de renflouer le fonds spécial pour la Bundeswehr lorsqu'il est épuisé. "La demande de "remplissage" du fonds spécial passe à côté des besoins", a déclaré l'homme politique au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "En effet, la majeure partie de l'argent du fonds spécial, qui repose sur un crédit unique de 100 milliards d'euros fixé par la loi, n'a pas encore été dépensée. C'est précisément là qu'il faut maintenant insister pour que les efforts de réforme structurelle du ministre de la Défense soient mis sur les rails".

Une planification précise des besoins est nécessaire pour que les 100 milliards d'euros soient utilisés là où ils pourraient aider au mieux les troupes dans leurs missions. Nouripour a ajouté : "Il est vrai qu'il faut en outre un financement garanti à long terme et plus d'argent, car la Bundeswehr est confrontée à de grands défis". Mais il faut aussi plus d'efficacité et plus de coopération européenne. C'est sur ces points qu'il faut agir en priorité, plutôt que d'appeler aujourd'hui à des dépenses potentielles pour après-demain.

Mme Högl a récemment déclaré que l'on pourrait envisager de reconstituer le fonds spécial de la Bundeswehr "lorsqu'il sera épuisé, afin de financer des projets sur une base pluriannuelle - sans pour autant restreindre les droits de participation du Parlement". Un projet tel que la succession des avions Tornado ne peut pas être bien financé par le budget courant, car celui-ci ne porte toujours que sur une année, a-t-elle déclaré mardi au Stuttgarter Zeitung et au Stuttgarter Nachrichten. C'est pourquoi la forme de financement par le biais du fonds spécial est la bonne.

Le 27 février 2022, le chancelier Olaf Scholz (SPD) avait annoncé un "changement d'époque" sur fond de guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Dans la foulée, il a été décidé de créer un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée allemande./ddb/DP/zb