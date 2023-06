Grosse commande : un nouveau client de Rheinmetall commande des soupapes pour la recirculation des gaz d'échappement

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le sous-traitant automobile et groupe d'armement Rheinmetall a reçu une grosse commande de pièces pour la recirculation des gaz d'échappement des camions. Un nouveau client a commandé des soupapes à disques et à clapets pour des poids lourds et des camions de taille moyenne, a annoncé le groupe Dax mardi à Düsseldorf. La commande comprend près d'un million de pièces et a une valeur totale de plusieurs centaines de millions d'euros. La livraison en série devrait commencer en 2026. Rheinmetall espère que ce contrat marquera le début d'un partenariat à long terme.

Les systèmes de recirculation des gaz d'échappement servent à réduire les émissions d'oxyde d'azote et à diminuer la consommation de carburant. Selon les informations fournies, les soupapes commandées répondent aux "exigences les plus élevées" de la norme antipollution Euro-7./stw/stk