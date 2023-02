Inspecteur de la marine : un fonds spécial 'palliatif' sans augmentation du budget

ROSTOCK (dpa-AFX) - Selon l'inspecteur de la marine Jan Christian Kaack, la Bundeswehr ne pourra faire face à ses missions à long terme qu'avec une augmentation significative du budget de la défense. L'achat d'un système d'armement majeur via le fonds spécial de 100 milliards d'euros mis en place l'année dernière est important, mais il doit également être exploité. Pour cela, la section 14, comme on appelle également le budget de la défense, doit être augmentée. "Si l'augmentation du budget de la défense n'a pas lieu, alors le fonds spécial était une mesure palliative", a déclaré le vice-amiral Kaack à l'agence de presse allemande (dpa).

Seuls le fonds spécial et une augmentation du budget permettent d'obtenir une vue d'ensemble de l'objectif de deux pour cent du produit intérieur brut. Les pays de l'alliance de défense OTAN se sont fixés comme objectif, en temps de paix, d'augmenter leurs dépenses de défense à environ deux pour cent de leur performance économique. "Le fonds spécial à lui seul ne suffira pas", a déclaré Kaack. Il est également nécessaire de prendre rapidement des décisions concernant les fonds de recherche afin de pouvoir développer les futurs systèmes d'armes.

Il s'attend à ce que le poste du budget de la défense, qui prévoit actuellement environ 50 milliards d'euros par an, soit augmenté. "Et nous rendons nos projets étanches afin qu'ils soient immédiatement prêts à être récupérés lorsque des fonds pourront être versés", a déclaré l'inspecteur de la marine, en poste depuis environ un an. Selon lui, de la liste initiale du fonds spécial, certains projets de la marine ont été placés sur la liste d'attente. "J'aurais pu imaginer cela autrement."/hr/DP/mis