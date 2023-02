L'Allemagne commande des munitions de chars antiaériens pour l'Ukraine

BRUXELLES (dpa-AFX) - L'Allemagne a commandé à l'Ukraine de nouvelles munitions pour ses chars antiaériens de type Gepard. Les contrats avec les fabricants ont été signés, a annoncé mardi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius (SPD), en marge d'une réunion du groupe de contact international sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. "Cela signifie que nous allons maintenant reprendre immédiatement notre propre production chez Rheinmetall pour les munitions Guépard. Elle va démarrer immédiatement". Les contrats ont été signés par l'Allemagne en représentation de l'Ukraine.

Selon Pistorius, les contrats garantiront l'indépendance et un approvisionnement plus rapide de l'Ukraine. "C'est justement d'une importance capitale pour la défense antiaérienne par le Guépard en Ukraine", a-t-il déclaré. Malgré son âge, ce dernier rend des "services exceptionnels, notamment dans la défense contre les drones" et est très apprécié des soldats ukrainiens. "Et c'est pourquoi cette nouvelle est une bonne nouvelle pour toutes les parties concernées", a ajouté Pistorius.

L'Allemagne fournit depuis l'été des chars antiaériens Gepard à l'Ukraine. Mais les munitions sont rares. Une nouvelle usine de l'entreprise d'armement Rheinmetall, destinée à la fabrication de ces munitions, est actuellement en construction en Basse-Saxe /aha/DP/mis.