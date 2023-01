L'Allemagne fournit des chars Marder et le système Patriot à l'Ukraine

(version étendue)

BERLIN (dpa-AFX) - Après des mois d'hésitation, l'Allemagne et les Etats-Unis fournissent pour la première fois à l'Ukraine des véhicules de combat d'infanterie pour lutter contre les agresseurs russes. Le gouvernement allemand met également à la disposition de l'Ukraine un système de défense antiaérienne Patriot. C'est ce qu'ont convenu le chancelier Olaf Scholz (SPD) et le président américain Joe Biden lors d'une conversation téléphonique jeudi, comme l'a ensuite indiqué une déclaration commune.

L'Allemagne a l'intention de fournir aux forces armées ukrainiennes le véhicule blindé de combat d'infanterie Marder, qui a été développé pour l'armée allemande il y a plus de 50 ans. Les États-Unis envoient des chars de type Bradley. Il s'agit des premiers véhicules blindés de combat d'infanterie de conception occidentale que l'Ukraine reçoit. Jusqu'à présent, seuls des modèles soviétiques avaient été livrés par des pays d'Europe de l'Est dans la zone de guerre. L'Ukraine a toutefois reçu des chars de défense antiaérienne, de transport ou de dépannage de fabricants occidentaux.

Lors de l'entretien téléphonique, Scholz et Biden ont réaffirmé "leur solidarité indéfectible avec l'Ukraine et le peuple ukrainien face à l'agression déchaînée de la Fédération de Russie". Ils ont également rendu hommage au soutien militaire apporté par d'autres alliés.

Macron a également promis des chars

L'Ukraine avait demandé pendant des mois aux alliés occidentaux, et notamment à l'Allemagne, de lui fournir des chars de combat et des véhicules de combat d'infanterie. Scholz avait toujours souligné que l'Allemagne n'agirait pas seule sur cette question et avait indiqué qu'aucun autre pays de l'OTAN n'avait jusqu'à présent envoyé de tels chars à l'Ukraine.

Ce changement de cap s'est déjà manifesté mercredi, lorsque le président français Emmanuel Macron a promis au président ukrainien Volodymyr Selenskyj des chars de reconnaissance lourdement armés. Dans le même temps, Biden a fait miroiter les véhicules de combat d'infanterie.

Rheinmetall dispose encore de 60 Marder

Le nombre de Marder en question n'a pas été précisé dans un premier temps. Dès l'été, l'entreprise d'armement Rheinmetall, basée à Düsseldorf, avait proposé 100 de ces véhicules de combat d'infanterie pour l'Ukraine. Entre-temps, 40 d'entre eux sont destinés à la Grèce, qui livre en contrepartie des véhicules de combat d'infanterie de conception soviétique à l'Ukraine. Soixante autres Marders pourraient donc être remis à l'Ukraine. Les travaux de remise en état et de révision des systèmes d'armes sont en cours depuis plusieurs mois et sont déjà en partie terminés.

Les Américains sont considérés comme le principal allié dans la lutte défensive de l'Ukraine contre l'invasion russe. Depuis le début du mandat de Biden en janvier 2021, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine une aide militaire d'un montant de près de 22 milliards de dollars. Les Américains ont déjà fourni ou promis à Kiev plusieurs systèmes d'armes lourdes, dont les lance-roquettes multiples Himars, qui infligent parfois de lourdes pertes aux forces russes.

L'Allemagne suit le mouvement avec les Patriots

Lors de la visite de Selenskyj à Washington peu avant Noël, Biden avait également promis à Kiev la livraison d'un système de défense antiaérienne de type Patriot. L'Allemagne lui a emboîté le pas. Dans un premier temps, le gouvernement allemand avait déclaré qu'il n'était plus possible de se passer de Patriot après une promesse faite à la Pologne.

Depuis le début de la guerre le 24 février, l'Allemagne a fourni à l'Ukraine des armes et des équipements militaires d'une valeur de 2,25 milliards d'euros, dont des obusiers blindés (pièces d'artillerie lourde), des chars antiaériens Gepard et le système de défense antiaérienne Iris-T, capable de protéger toute une grande ville./mfi/jac/cn/DP/he