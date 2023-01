L'Allemagne ouvre la voie à la livraison de Leopard à l'Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Après des semaines de tergiversations, le gouvernement allemand a décidé de livrer des chars de combat Leopard à l'Ukraine. D'autres pays seront également autorisés à fournir de tels chars à Kiev. C'est ce qu'a appris l'agence de presse allemande mardi à Berlin, de source proche de la coalition. Le "Spiegel" et la chaîne de télévision ntv avaient précédemment rapporté cette information.

L'Ukraine demande depuis des mois des chars de combat de conception occidentale pour lutter contre les assaillants russes. La ligne de front dans l'est de l'Ukraine n'a pratiquement pas bougé depuis des semaines. Avec ces chars de combat, l'Ukraine espère reprendre l'offensive et reconquérir davantage de terrain. Dans le même temps, on craint une offensive russe au printemps.

Mardi dernier, Varsovie a déposé une demande officielle d'exportation auprès du gouvernement allemand pour obtenir l'autorisation de livrer à l'Ukraine des chars de combat Leopard fabriqués en Allemagne, mettant ainsi Berlin sous pression.

En tant que pays producteur, l'Allemagne joue un rôle clé dans la question de la livraison des Leopard. Lorsque des équipements militaires sont vendus à d'autres pays, des clauses dites de destination finale sont toujours incluses dans les contrats. Ces clauses stipulent que le gouvernement fédéral doit donner son accord en cas de transfert à des pays tiers. Un porte-parole du gouvernement a déclaré mardi vouloir examiner la demande du gouvernement polonais "avec l'urgence qui s'impose".

Scholz est critiqué depuis des semaines sur la question des livraisons de Leopard - on lui reproche d'être trop hésitant. Le mécontentement s'est également manifesté au sein de sa propre coalition. Le gouvernement a notamment justifié sa démarche par le risque d'escalade et la nécessité d'une coordination internationale.

La Pologne fait pression sur l'Allemagne depuis longtemps dans le débat sur les livraisons de chars de combat. Le chef du gouvernement, Mateusz Morawiecki, a déclaré lundi qu'en cas de nécessité, nous agirions même sans l'autorisation de Berlin, ce qui aurait fait courir à la Pologne le risque d'un incident diplomatique.

La Pologne souhaite former une coalition européenne pour la livraison de chars de combat. Dans un premier temps, seule la Grande-Bretagne s'était engagée à fournir des chars de combat Challenger 2. Sur les 14 pays européens qui possèdent des chars Léopard, seule la Finlande, en plus de la Pologne, a jusqu'à présent fait savoir publiquement qu'elle était prête à en céder quelques exemplaires./toz/DP/nas