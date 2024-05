DORTMUND (dpa-AFX) - Le responsable des sports de l'Eglise protestante d'Allemagne (EKD), Thorsten Latzel, a critiqué le partenariat publicitaire du Borussia Dortmund avec le groupe d'armement Rheinmetall. "La publicité pour les entreprises d'armement n'a rien à faire dans les stades", a déclaré le président rhénan selon un communiqué de l'EKD publié jeudi. Le marché est un "dépassement ciblé des limites en matière de communication" et est hautement problématique à plusieurs égards. "Les tournois sportifs internationaux sont justement une forme d'entente pacifique entre les peuples", a argumenté Latzel.

"Tout à fait dans l'esprit de la trêve olympique, pendant laquelle les activités guerrières ont été suspendues. Il est en contradiction avec cela de faire de la publicité pour la fabrication d'armes". C'est une chose de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression russe illégale et de renforcer la capacité de défense de l'Europe. Mais c'est une toute autre chose de promouvoir les entreprises d'armement et de "normaliser" les guerres et les armes. "La violence militaire et les armes ne peuvent être qu'un dernier recours pour endiguer une violence plus grave. Elles ne sont pas "normales" et ne doivent jamais le devenir", a déclaré Latzel.

Mercredi, Rheinmetall et le BVB avaient annoncé leur sponsoring pour les trois prochaines années. Selon les informations fournies, le partenariat comprend l'utilisation d'espaces publicitaires à grande portée, des droits de commercialisation ainsi que des offres d'événements et d'hospitalité dans le stade et sur le terrain du club./cd/DP/men