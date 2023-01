L'ambassadeur ukrainien : 'Les chars allemands sont essentiels à la survie'.

BERLIN (dpa-AFX) - Avant que les alliés occidentaux ne négocient de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine, l'ambassadeur ukrainien Oleksii Makeiev a exhorté le gouvernement allemand à fournir rapidement des chars de combat Leopard 2 à son pays. "Les armes allemandes, les chars allemands sont essentiels à la survie", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. "Nous avons très peu de temps pour discuter. Et nous attendons de nos alliés qu'ils le comprennent et agissent correctement".

Vendredi prochain, les ministres de la Défense des alliés occidentaux de l'Ukraine se réuniront sur la base aérienne américaine de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat, pour discuter d'un soutien militaire supplémentaire à la lutte contre les agresseurs russes. La Grande-Bretagne a été le premier pays à annoncer qu'elle allait fournir aux forces armées ukrainiennes des chars de combat de conception occidentale - à savoir 14 exemplaires de son propre modèle Challenger 2. La Pologne et la Finlande sont prêtes à fournir des chars Leopard 2 de fabrication allemande dans le cadre d'un groupement européen. Le gouvernement fédéral n'a pas encore pris position à ce sujet.

Le groupe d'armement allemand Rheinmetall a fait remarquer qu'une livraison à l'Ukraine de chars de combat Leopard remis en état issus de ses stocks prendrait du temps. "Même si la décision d'envoyer nos chars Leopard à Kiev est prise demain, la livraison prendra jusqu'au début de l'année prochaine", a déclaré le président du directoire Armin Papperger au journal "Bild am Sonntag". Rheinmetall dispose de 22 véhicules Leopard 2 et de 88 exemplaires de l'ancien modèle Leopard 1.

Selon Makeiev, une nouvelle reconquête des territoires occupés par la Russie n'est pas possible sans les chars Leopard. Il a clairement indiqué que tout retard supplémentaire entraînerait des pertes humaines. "Les armes allemandes sauvent des vies", a-t-il déclaré. "Les systèmes de défense antiaérienne allemands nous aident à intercepter les missiles, et les chars allemands nous aideront à libérer des territoires. Et les atrocités commises là-bas par les forces d'occupation russes seront moins nombreuses".

Makeiev parle de "guerre par procuration"

Les chars de combat font partie des "principaux instruments de la libération", a déclaré Makeiev. "En Allemagne, on en discute, en Ukraine, on en a besoin".

L'ambassadeur a réaffirmé que l'Ukraine menait cette guerre par procuration pour tous ses alliés. "Il existe un terme en allemand pour cela : la guerre par procuration", a-t-il déclaré. "Personne d'autre ne se bat contre la Russie. Mais les Ukrainiens le font. La Russie mène une guerre non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Europe et l'ensemble du monde civilisé et démocratique. Et dans cette guerre, les Ukrainiens sont en première ligne".

Des avions de combat sont également envisagés

Selon Makeiev, l'Ukraine souhaite également la livraison d'avions de combat. "Les avions de combat sont en discussion, car ils contribuent eux aussi à préserver la souveraineté aérienne", a-t-il déclaré. Ils sont "en haut, mais pas tout en haut" de la liste des priorités. "Il ne faut pas trop se concentrer sur les priorités lorsqu'il s'agit de livraisons d'armes. Chaque arme sert à une partie spécifique de nos forces armées".

Pas de compréhension pour la démarche diplomatique du SPD

Le diplomate de haut niveau a réagi avec incompréhension à la poussée du groupe parlementaire SPD en faveur d'efforts diplomatiques accrus pour parvenir à un accord de paix avec la Russie. "Je ne connais aucun homme politique qui ait réussi à négocier avec la Russie au cours des dix dernières années sans perdre de territoire", a déclaré Makeiev. La position de l'Ukraine est claire : "Les négociations de paix devraient aboutir à ce que la Russie se retire d'Ukraine, que les criminels de guerre soient jugés, que les dommages soient payés par la Russie et qu'aucune nouvelle guerre russe ne puisse plus jamais devenir une menace pour la paix mondiale".

Le groupe parlementaire du SPD avait adopté vendredi un document de politique étrangère dans lequel il s'engageait à maintenir le fil des discussions avec le président russe Vladimir Poutine et à lancer des initiatives diplomatiques pour mettre fin à la guerre.

Makeiev envisage une visite de Selenskyj à Berlin

Makeiev peut imaginer que le président ukrainien Volodymyr Selenskyj vienne un jour en Allemagne après sa visite spectaculaire à Washington l'année dernière. "Je sais que mon président serait très heureux de venir à Berlin s'il y avait une autre percée importante dans l'aide à l'Ukraine", a-t-il déclaré. Lorsqu'on lui a demandé si la livraison de chars de combat constituerait une telle percée, il a répondu : "Je peux imaginer de nombreuses aides importantes qui pourraient encore être apportées. Nos collègues allemands savent de quoi il s'agit."/svv/DP/nas