L'argent de l'UE doit inciter l'industrie de la défense à produire davantage de munitions

PRAGUE (dpa-AFX) - La Commission européenne veut stimuler la production de munitions en Europe en y consacrant un milliard d'euros. C'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine, mais cela renforce également les capacités de défense européennes, a déclaré mardi soir la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en marge d'une rencontre avec le nouveau président tchèque Petr Pavel à Prague. Tout tourne actuellement autour de "la vitesse, la vitesse, la vitesse".

Von der Leyen a annoncé qu'une proposition de loi sur le plan de munition serait présentée ce mercredi au collège des commissaires européens. Elle devrait notamment permettre de simplifier les réglementations et d'accélérer les procédures d'autorisation. Pour financer l'augmentation de la production de munitions, la Commission propose d'allouer 500 millions d'euros de fonds européens. Selon les plans, 500 millions d'euros supplémentaires seraient cofinancés par les États membres.

Ces projets s'inscrivent notamment dans le cadre de la promesse faite par l'UE en mars de fournir à l'Ukraine un million de nouveaux obus d'artillerie dans les douze mois pour lutter contre l'envahisseur russe. Ceux-ci devraient éviter les goulots d'étranglement des forces armées ukrainiennes et leur permettre de lancer de nouvelles offensives contre les agresseurs russes.

Le commissaire européen à l'industrie, Thierry Breton, a déclaré à propos de ce nouveau projet de soutien qu'il était confiant dans la possibilité d'augmenter les capacités de production en Europe à un million de tirs par an d'ici douze mois. La base industrielle pour la production de munitions en Europe est là et a le potentiel pour répondre aux besoins de l'Ukraine et des Etats membres, a-t-il déclaré à propos de la présentation des plans prévue ce mercredi.

Mais il faut maintenant dynamiser cette base industrielle pour l'adapter aux besoins d'un conflit de haute intensité. "Quand il s'agit de défense, notre industrie doit maintenant passer en mode d'économie de guerre", a déclaré M. Breton./hei/DP/zb