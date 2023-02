L'industrie de l'armement attend les commandes du paquet de 100 milliards de dollars

BERLIN (dpa-AFX) - Un an après l'annonce d'un investissement de 100 milliards d'euros dans l'armée allemande, le secteur de la défense allemand regarde vers l'avenir avec optimisme, tout en exprimant des critiques à mots couverts. "Nous sommes confiants dans le fait que nous obtenons maintenant des commandes à grande échelle", a déclaré Hans-Christoph Atzpodien, directeur général de l'Association allemande de l'industrie de la sécurité et de la défense (BDSV), à l'agence de presse allemande. L'industrie est prête en tant que partenaire de la Bundeswehr et peut se mettre en route rapidement. "Les entreprises sont très motivées, d'autant plus que certaines d'entre elles ont déjà pris des risques en tant qu'entrepreneurs".

Outre le soi-disant fonds spécial, il est également important d'augmenter le budget régulier de la défense, dit Atzpodien. Le 27 février 2022, le chancelier Olaf Scholz a annoncé, sur fond de guerre d'agression russe contre l'Ukraine, un "changement d'époque" dans le cadre duquel 100 milliards d'euros seraient mis à disposition de l'armée allemande. Seule une petite partie de cet argent a été utilisée jusqu'à présent. Aucune commande de chars ou d'artillerie n'a été passée avant début 2023.

Cela s'explique en partie par le fait que l'année dernière, une gestion budgétaire provisoire a d'abord été appliquée, ce qui a rendu difficile l'attribution de nouvelles commandes. "Il est regrettable qu'il n'y ait eu jusqu'à présent que peu de commandes passées par le fonds spécial auprès d'entreprises allemandes, car les politiques ont été très occupés l'année dernière par des questions budgétaires, mais on ne peut rien y faire", explique Atzpodien. Il s'attend à ce que les choses bougent dans les semaines et les mois à venir en matière de passation de commandes.

Un autre représentant de l'industrie de la défense, qui ne souhaite pas que son nom et celui de son entreprise soient cités, est en revanche frustré par la longue attente des commandes. Il y a un an, le ministère de la Défense avait promis une action rapide et exigé une livraison rapide lors de réunions en ligne organisées à la hâte avec l'industrie de l'armement, se souvient le responsable. Mais peu de choses se sont passées. "Le système d'approvisionnement de la Bundeswehr est toujours en sommeil. Il est freiné et bloqué". Tout prend beaucoup trop de temps. Un autre représentant du secteur est du même avis : "Rien ne va vite - c'est comme toujours, et ce malgré l'évolution de la situation mondiale".

En public, les directeurs d'armement se présentent différemment. C'est aussi parce que la Bundeswehr est leur plus gros client - qu'ils ne veulent pas aliéner avec des déclarations authentiques mais non polémiques.

Le représentant de l'association Atzpodien souligne quant à lui l'urgence d'investir dans la Bundeswehr. "En tant que société, nous devrions reconnaître la nécessité de dépenser encore plus pour notre sécurité et ainsi protéger notre démocratie et l'Europe dans son ensemble". La guerre en Ukraine a montré qu'il était urgent de garantir notre propre paix.

Atzpodien se montre soulagé que le politicien SPD Boris Pistorius soit désormais aux commandes du ministère de la Défense. "Il cherche à dialoguer avec nous et s'attaque aux questions d'équipement importantes". Dans le partenariat entre la Bundeswehr et les entreprises d'armement allemandes, il est important d'avoir une relation de confiance. C'est ce que montre aussi Pistorius dans son attitude constructive.

La plus grande entreprise d'armement d'Allemagne est Rheinmetall, qui emploie environ 29 500 personnes, dont 15 000 en Allemagne. L'entreprise a créé des emplois l'année dernière. Les affaires sont florissantes. Cette perspective économique positive est également due à une demande croissante de la part d'autres pays de l'OTAN et de l'UE. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine a "encore une fois généré une demande plus forte et plus rapide", explique un porte-parole de Rheinmetall. "Nous avons devant nous des années de forte croissance". On s'approche d'un carnet de commandes de 30 milliards d'euros, qui devrait passer à 40 milliards l'année prochaine.

Rheinmetall est l'une des rares entreprises à avoir déjà obtenu une petite commande du fonds spécial. Il s'agissait d'équipements de protection pour les soldats. En ce qui concerne les futures commandes de l'État fédéral, on peut lire : "Nous nous attendons à des commandes importantes dans le domaine des munitions, des véhicules de combat ou encore de la poursuite de la numérisation".

Chez le fabricant d'armes de poing Heckler & Koch, les effectifs sont également en hausse et l'entreprise fait de meilleures affaires - non pas en raison du fonds spécial, mais en raison de l'augmentation générale des dépenses d'armement au sein de l'OTAN et de l'UE. Par exemple, la Norvège et la Lituanie - des pays voisins de la Russie - ont reçu des fusils d'assaut. "Afin de pouvoir réagir de manière adéquate à l'intérêt accru des pays européens pour la sécurité, nous avons déjà augmenté notre personnel au cours des dernières années, investi dans des extensions de capacité et considérablement augmenté notre stock de matières premières", déclare le président de H&K, Jens Bodo Koch./wdw/DP/he