La Basse-Saxe en tête des autorisations d'exportation d'armement en 2022

BERLIN (dpa-AFX) - La Basse-Saxe, avec près de 2,8 milliards d'euros, soit près d'un tiers de toutes les autorisations d'exportation d'armement accordées l'an dernier, est nettement en tête des Länder. Le Bade-Wurtemberg, avec environ 1,9 milliard d'euros, soit une part de 23%, et la Bavière, avec environ 1,6 milliard d'euros (19%), ont suivi, selon la réponse du ministère fédéral de l'Économie à une question de la députée de gauche Sevim Dagdelen. Viennent ensuite la Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec un peu plus de 714 millions d'euros (9%) et le Schleswig-Holstein avec plus de 452 millions d'euros (5%). Selon le ministère, il s'agit de chiffres provisoires.

Les statistiques font la distinction entre les armes de guerre et les autres équipements militaires. En ce qui concerne les armes de guerre, la Basse-Saxe a la plus grande part des Länder avec 2,22 milliards d'euros, soit environ 56 pour cent, suivie du Bade-Wurtemberg avec plus de 709 millions d'euros et de la Bavière avec près de 521 millions d'euros. Selon les données, le gouvernement fédéral a autorisé des exportations d'armes d'une valeur totale de 8,36 milliards d'euros, dont plus de 3,96 milliards d'euros d'armes de guerre.

Dagdelen a critiqué les exportations d'armes : "Alors que la population paie la facture de la politique du gouvernement fédéral en raison de la guerre économique contre la Russie, avec des prix de plus en plus élevés pour l'énergie et les denrées alimentaires, les usines d'armement peuvent faire la fête, surtout en Basse-Saxe", a fait savoir la députée. "Les feux de signalisation sont responsables d'une rupture de barrage dans les livraisons d'armes dans les zones de guerre et de tension".

Les autorisations pour les livraisons aux pays de l'UE et de l'OTAN, ainsi qu'au Japon, à la Suisse, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, représentaient 5,12 milliards d'euros en 2022, selon les données du ministère allemand de l'Économie. Si l'on ajoute l'Ukraine et la Corée, moins de 10 % des autorisations concernaient les autres pays./moe/DP/zb