La Suède s'exprime sur le débat Leopard 2 : il faut attendre encore quelques semaines

STOCKHOLM (dpa-AFX) - La décision sur la livraison de chars Leopard 2 par l'Europe à l'Ukraine devrait être clarifiée dans quelques semaines, selon le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. "Je pense que l'on sait assez bien ce dont l'Ukraine a besoin", a déclaré mercredi M. Kristersson à des journalistes à Stockholm. Chaque pays va maintenant essayer de prendre des décisions sur ce qu'il peut faire. Il faut tenir compte des besoins de ses propres forces armées et "bien sûr, des réglementations et des décisions qui dépendent de partenaires dans ces systèmes d'armes spécifiques". Il faudra donc attendre "encore quelques semaines".

Kristersson a répondu à la question de savoir si l'Allemagne devrait livrer des chars Leopard 2 à l'Ukraine et permettre à d'autres pays de céder une partie de leurs chars Leopard. La République fédérale joue un rôle clé dans le débat car les chars Leopard 2 ont été développés en Allemagne et ne peuvent être cédés à l'Ukraine sans autorisation allemande. Jusqu'à présent, le gouvernement allemand ne veut pas céder de chars Leopard 2 à l'Ukraine. Des pays comme la Pologne et l'Espagne peuvent toutefois envisager des livraisons de chars Leopard 2 issus de leurs stocks.

La Suède dispose également de chars Leopard 2, des modèles adaptés aux besoins du pays et appelés Stridsvagn 121 et 122. M. Kristersson n'a pas précisé si son gouvernement envisageait de céder certains chars à l'Ukraine /aha/DP/jha.