La commissaire à la Défense veut réalimenter le fonds spécial de la Bundeswehr

BERLIN (dpa-AFX) - La commissaire à la Défense du Bundestag, Eva Högl (SPD), a suggéré de reconstituer le fonds spécial pour la Bundeswehr lorsqu'il est épuisé. Un projet tel que le remplacement des avions Tornado ne peut pas être bien financé par le budget courant, car celui-ci ne porte toujours que sur une année, a-t-elle déclaré au Stuttgarter Zeitung et au Stuttgarter Nachrichten (mardi). C'est pourquoi la forme de financement par le biais du fonds spécial est la bonne. "On pourrait réfléchir à le réalimenter lorsqu'il est épuisé, afin de financer des projets sur une base pluriannuelle - sans pour autant restreindre les droits de participation du Parlement".

Le 27 février 2022, le chancelier Olaf Scholz (SPD) avait annoncé un "changement d'époque" sur fond de guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Dans la foulée, un fonds spécial de 100 milliards d'euros a été décidé pour moderniser la Bundeswehr.

Mme Högl a réaffirmé que le budget de la défense devait être doté de dix milliards d'euros supplémentaires par an. Le fonds spécial est destiné à des projets spéciaux de grande envergure. Mais le fonctionnement courant de la Bundeswehr souffre également d'un manque d'argent. "Dix milliards d'euros de plus par an pour le ministère - c'est une demande raisonnable", a-t-elle déclaré. Cet argent est de toute façon nécessaire. "L'objectif de l'OTAN de consacrer deux pour cent du produit intérieur brut à la défense ne doit pas être perdu de vue".