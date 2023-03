Le commandant suprême de l'OTAN : l'ampleur de la guerre en Ukraine est incroyable

HAMBOURG (dpa-AFX) - Après l'attaque russe contre l'Ukraine, l'OTAN doit s'adapter à une nouvelle réalité, selon son commandant en chef en Europe. L'ampleur de cette guerre est incroyable, a déclaré vendredi le général Christopher Cavoli, invité d'honneur au traditionnel repas de Matthiae à l'hôtel de ville de Hambourg. La Russie a perdu jusqu'à présent plus de 2 000 chars de combat de grande taille, a-t-il ajouté. Plus de 200 000 soldats russes et plus de 1800 officiers ont été tués ou blessés. L'armée russe tire en moyenne plus de 23 000 obus d'artillerie par jour.

Lorsque les choses se corsent pour l'OTAN, la "force dure" doit être un argument. "Si l'autre vient avec un char, il faut aussi avoir un char", a déclaré Cavoli. Une des leçons de la guerre froide est toutefois que la précision des armes est essentielle, a-t-il ajouté. En outre, la capacité de production de l'industrie de l'armement est importante. Une guerre est gagnée par celui qui peut produire le plus rapidement.

Le général de l'OTAN a également souligné l'importance du commandement civil : "Nous avons appris de ce conflit que le commandement civil est absolument essentiel". Il peut mobiliser la nation et inspirer les partenaires./bsp/DP/mis