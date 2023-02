Le fabricant d'armes Hensoldt se voit sur la bonne voie grâce à un 'changement d'époque'.

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Le fabricant d'électronique de défense Hensoldt continue de s'attendre à recevoir cette année les premières commandes de l'enveloppe spéciale destinée à l'armée allemande. En outre, le groupe devrait continuer à profiter de l'augmentation attendue des dépenses d'armement dans le monde, déclenchée notamment par l'attaque de la Russie contre l'Ukraine il y a un an. Lors de l'annonce des principaux chiffres clés de l'année dernière, l'entreprise cotée au SDax a confirmé ses prévisions pour 2023, revues à la hausse en décembre, ainsi que ses objectifs à moyen terme.

Sur le marché financier, certains espéraient une augmentation des prévisions. L'action Hensoldt a d'abord baissé. Mais dans le courant de la matinée, le cours s'est retourné à la hausse et a gagné en dernier lieu environ un pour cent à 28,95 euros. Il est ainsi revenu juste en dessous du record de 30,25 euros qu'il avait atteint en mars 2022, peu après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine.

Dans les mois qui ont suivi, le cours a de nouveau chuté jusqu'à environ 20 euros en septembre ; depuis, il est reparti à la hausse. Tout compte fait, l'action Hensoldt compte, avec le titre Rheinmetall, parmi les plus grands gagnants de la guerre en Ukraine sur le marché financier. Au cours des douze derniers mois, la valeur boursière de Hensoldt a augmenté d'environ 120% pour atteindre près de trois milliards d'euros. Au moment de son introduction en bourse en septembre 2020, l'entreprise n'était valorisée qu'à environ 1,3 milliard d'euros.

Peu après le placement des actions sur le marché financier, l'État fédéral avait racheté des parts de Hensoldt à l'investisseur financier KKR. Depuis, l'État allemand détient une minorité de blocage d'un peu plus de 25%, ce qui lui permet de bloquer les décisions. Début 2022, le groupe d'armement italien Leonardo a également racheté à KRR environ un quart des actions de l'entreprise allemande. L'investisseur financier, qui avait racheté Hensoldt à Airbus en 2016, s'est depuis complètement retiré de l'entreprise.

Les dirigeants de Hensoldt continuent de tabler sur une hausse du chiffre d'affaires de 7 à 10 pour cent en 2023. La marge sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels et avant l'effet des activités de transit moins rentables devrait continuer à atteindre environ 19 pour cent.

L'année dernière, le chiffre d'affaires a augmenté de 16% pour atteindre un peu plus de 1,7 milliard d'euros, grâce à un important contrat. Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 12 % pour atteindre 292 millions d'euros, ce qui correspond à peu près aux attentes des experts. La marge d'exploitation ajustée avant les activités à faible valeur ajoutée a augmenté d'un point de pourcentage pour atteindre 20,4 %, selon les informations fournies. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a augmenté de près d'un quart pour atteindre 78 millions d'euros.

Les prises de commandes se sont élevées à près de deux milliards d'euros. En 2021, l'entreprise avait encore engrangé des commandes pour environ 3,2 milliards d'euros, dont l'important contrat pour le système de reconnaissance Pegasus. Comme les prises de commandes ont continué à dépasser les recettes l'an dernier, le carnet de commandes a augmenté d'un peu plus de 5 % pour atteindre 5,4 milliards d'euros.

Hensoldt a progressé dans la réduction de sa dette : Elles ont encore diminué de 89 millions d'euros nets pour atteindre 336 millions d'euros. Fin 2020, elle s'élevait encore à 571 millions d'euros. L'endettement devrait encore diminuer cette année. En raison de la bonne situation financière, Hensoldt prévoit d'augmenter le dividende d'un cinquième, à 30 cents par action.

"2022 a été une année riche en conséquences pour l'ordre sécuritaire mondial et aussi pour Hensoldt", a déclaré le président de l'entreprise Thomas Müller. "L'invasion russe de l'Ukraine et le changement d'époque de la politique de sécurité allemande et européenne qui en découle nous confèrent, en tant qu'industrie de la défense, un nouveau rôle et une responsabilité particulière". Les forces armées allemandes et celles de ses partenaires doivent être approvisionnées de manière complète, fiable et nettement plus rapide.

Le manager a cité comme succès le radar TRML-4D que Hensoldt a livré "en un temps record pour la défense aérienne de l'Ukraine". L'entreprise a encore accéléré la mise en œuvre de ses plans technologiques face à la guerre. En effet, avec la poursuite de la numérisation des capteurs, l'intégration de l'intelligence artificielle et le développement de solutions intégrées, Hensoldt offre des technologies qui sont plus que jamais nécessaires pour la défense de la liberté./zb/stw/jha/