BERLIN (dpa-AFX) - Dans sa stratégie de sécurité nationale, le gouvernement allemand mise sur un renforcement substantiel de la Bundeswehr. "La mission première de la politique de sécurité allemande est de garantir que nous puissions continuer à vivre en paix, en liberté et en sécurité dans notre pays au cœur de l'Europe. La sécurité de l'Allemagne est indissociable de celle de nos alliés et partenaires européens", poursuit le document de base adopté mercredi. Dans ce contexte, la défense de l'alliance et la défense nationale ne font qu'un. "Le gouvernement fédéral s'opposera résolument à toute agression militaire ou tentative d'intimidation contre nous ou nos alliés. La Bundeswehr reste le garant de la capacité de dissuasion et de défense de l'Allemagne".

Selon le document, une défense efficace implique une dissuasion crédible visant à empêcher tout conflit armé. L'alliance transatlantique doit être capable et déterminée à faire face à toutes les menaces militaires - nucléaires, conventionnelles, mais aussi en matière de cyberdéfense et de menaces contre nos systèmes spatiaux. Et : "Tant que les armes nucléaires existeront, le maintien d'une dissuasion nucléaire crédible est indispensable pour l'OTAN et pour la sécurité de l'Europe".

La sécurité intégrée exige des investissements "dans notre avenir". "A la lumière du changement d'époque, nous devons à cet égard investir tout particulièrement dans notre capacité de défense et nos capacités de défense. C'est d'abord par le biais du nouveau fonds spécial de la Bundeswehr que nous apporterons, en moyenne sur plusieurs années, notre contribution de deux pour cent du PIB aux objectifs de capacité de l'OTAN", peut-on lire dans la stratégie. Le gouvernement fédéral continuera à développer et à pérenniser sa présence militaire sur le territoire de l'Alliance pour protéger ses partenaires, notamment pour pouvoir servir de "partenaire militaire de référence"./cn/DP/mis