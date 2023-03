Le groupe d'armement Rheinmetall fait un bond en avant dans le Dax

(nouveau : réaction actualisée du cours, plus de contexte)

FRANCFORT/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - L'entrée de Rheinmetall dans l'indice phare allemand Dax a permis au groupe d'armement et de technologie de voir son cours bondir lundi. Grâce à la demande soutenue des investisseurs, les actions du groupe d'armement ont augmenté de plus de 5 pour cent dans l'après-midi pour atteindre près de 250 euros. Le groupe s'est ainsi hissé en tête de l'indice phare allemand pour son premier jour dans le Dax.

Rheinmetall est le plus grand groupe d'armement allemand. Dans le domaine des véhicules militaires et des munitions, l'entreprise compte, selon ses propres indications, parmi les trois plus grands fabricants du monde occidental. Rheinmetall a actuellement une valeur boursière de plus de 10 milliards d'euros. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un peu plus d'un an, le cours de l'action a plus que doublé. Dans ses activités à vocation civile, Rheinmetall est notamment fournisseur de l'industrie automobile.

Dans la première division boursière allemande, l'entreprise de Düsseldorf remplace le spécialiste de la dialyse Fresenius Medical Care (FMC), qui a été relégué dans l'indice des valeurs moyennes, le MDax.

"Nous sommes heureux de constater que les marchés financiers ne sont pas les seuls à nous accorder une importance nettement accrue", a déclaré le président de Rheinmetall, Armin Papperger, cité dans un communiqué. De larges pans de la société considèrent également qu'il est nécessaire d'équiper les forces armées rapidement et de manière fiable avec des équipements et des armements modernes. Rheinmetall se considère comme un élément de la sécurité nationale et européenne.

L'année dernière, Rheinmetall a employé en moyenne 24 800 personnes, soit environ 1100 de plus que l'année précédente. Papperger s'attend à ce que 3000 autres viennent s'y ajouter cette année.

L'entreprise, fondée en 1889, est cotée en bourse depuis 1894, date à laquelle elle s'appelait encore "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft". En 1996, Rheinmetall était membre fondateur du Mdax. Depuis, la société a fait partie de cet indice boursier sans interruption.

Rheinmetall a également reçu le soutien des analystes. Le besoin croissant d'équipements militaires ainsi que l'augmentation des dépenses de défense en Allemagne et dans d'autres pays de l'OTAN représentent un potentiel attractif à moyen terme pour l'entreprise, a souligné l'analyste Holger Schmidt de la DZ Bank. L'analyste David Perry de la banque américaine JPMorgan a relevé son objectif de cours de 265 à 310 euros. Selon lui, Rheinmetall devrait être le principal bénéficiaire des abondantes livraisons de munitions à l'Ukraine. La hausse du Dax devrait également donner un coup de pouce au cours, car le titre redevient ainsi plus intéressant pour certains investisseurs.

Avec un bond d'environ 32%, l'action Rheinmetall est clairement la meilleure valeur du Dax depuis le début de l'année, qui est encore très court./edh/tob/rea/