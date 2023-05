Le ministère allemand annule sa participation au salon américain de l'armement

BERLIN (dpa-AFX) - Le ministère allemand de l'Économie a, selon les médias, organisé et partiellement financé pendant des décennies un stand pour des entreprises allemandes au plus grand salon mondial des armes à feu aux États-Unis - et y renonce désormais. "Il n'y aura pas de nouveau stand du gouvernement fédéral" au "Shot Show" de Las Vegas, a déclaré une porte-parole du ministère au Tagesspiegel de Berlin (samedi). Le ministère a réagi à une enquête conjointe du journal et du "Magazin Royale" de la ZDF sur le soutien du gouvernement fédéral aux exposants allemands au salon des armes. Selon le ministère, cette aide dure depuis 1998, à l'exception de l'année 2021.

Selon les recherches, les entreprises exposantes étaient sélectionnées par l'AUMA, l'association allemande des foires et salons, et les opérations sur place étaient confiées à un prestataire de services externe auquel les exposants devaient payer des frais de participation. Selon les informations du Tagesspiegel, le ministère de l'Économie et l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA) se chargeaient du décompte final. Les exposants n'auraient versé qu'une partie de la somme au prestataire de services, le ministère étant cité comme "prix de participation". Le reste a été réglé par les autorités fédérales, selon le journal qui cite plusieurs personnes proches du dossier.

L'enquête du journal et de l'émission de la ZDF porte principalement sur les transactions des fabricants d'armes européens sur le marché américain. L'un des plus grands producteurs de pistolets aux Etats-Unis serait la société Sig Sauer, dont la holding est basée à Emsdetten (Münster) et qui aurait fait don d'un demi-million de dollars à l'association américaine de lobbying sur les armes NSSF 2020. Selon le rapport, 45% des massacres dans les écoles américaines ont été perpétrés avec des armes fabriquées par des sociétés européennes /and/DP/mis.