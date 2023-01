Le ministre britannique des Affaires étrangères souhaite des chars Leopard 2 pour l'Ukraine

LONDRES (dpa-AFX) - Le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly s'est déclaré favorable à la livraison à l'Ukraine de chars de combat Leopard 2 fabriqués en Allemagne. "Je ne préférerais rien de plus que de voir les Ukrainiens équipés de Leopard 2", a déclaré Cleverly dimanche à la BBC. "Je ne préférerais rien de plus que de voir l'Ukraine équipée des véhicules blindés les plus modernes, à la fois des chars et de l'artillerie. Le Leopard 2 est une pièce d'équipement militaire incroyablement efficace", a souligné l'homme politique conservateur.

M. Cleverly a éludé la question de savoir s'il était déçu par l'Allemagne. Il a eu de nombreuses discussions avec le Premier ministre Rishi Sunak et le ministre de la Défense Ben Wallace au sujet de la position britannique. "Le Premier ministre a tout à fait raison de décider que le plus humain est de mettre fin rapidement à cette guerre et que les Ukrainiens réussissent à défendre leur patrie", a déclaré Cleverly. C'est pourquoi la Grande-Bretagne a encore augmenté son soutien militaire et va fournir des chars de combat Challenger 2. Par le passé, Cleverly avait à plusieurs reprises fait l'éloge de l'engagement allemand en Ukraine /bvi/DP/jha.